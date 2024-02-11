2024 Şubat evde bakım maaşı ödeme tarihleri: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

2024 Şubat ayı evde bakım maaşlarının ne zaman hesaplara yatırılacağı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Her ayın belirli tarihlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılan evde bakım maaşı ödemeleri için araştırmalar hız kazandı. İşte, 2024 Şubat evde bakım maaşı ödemesinde son bilgiler...