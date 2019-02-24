24 Şubat 2019 Tarihte bugün neler oldu?

1 24 ŞUBAT 1495 Şehzade Cem öldü.

2 24 ŞUBAT 1908 Dr. Galip Üstün, ''Topkapı Fukaraperver Cemiyeti''ni kurdu.

3 24 ŞUBAT 1910 Sanayii Nefise Mektebinin (Güzel Sanatlar Okulu) kurucusu ressam ve müzeci Osman Hamdi Bey öldü.

4 24 ŞUBAT 1918 Trabzon, düşman işgalinden kurtuldu.

5 24 ŞUBAT 1942 Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Franz Von Papen'e Ankara'da suikast girişiminde bulunuldu. Büyükelçi ve eşi olaydan yara almadan kurtuldu, suikastçının Yugoslav göçmeni Ömer Tokat olduğu belirlendi.

6 24 ŞUBAT 1942 769 Romanyalı Yahudi'yi taşıyan ''Struma'' vapuru, Karadeniz'de batırıldı, yalnızca bir yolcu kurtulabildi.

7 24 ŞUBAT 1946 CHP'nin ''Parti Sanat Mükafatı'' adıyla düzenlendiği yarışmada Cahit Sıtkı Tarancı, ''Otuz Beş Yaş'' şiiriyle birinci oldu.

8 24 ŞUBAT 1954 Tuna Nehri'nden Karadeniz'e, oradan da İstanbul Boğazı'na inen buz parçaları, tabakalar halinde tüm Boğaz'ı ve limanı kapladı, deniz trafiği durdu.

9 24 ŞUBAT 1955 Bağdat'ta, Türkiye ile Irak arasında karşılıklı iş birliği antlaşması (CENTO) imzalandı. Daha sonra İngiltere, İran ve Pakistan üye olarak, ABD de gözlemci sıfatıyla katıldı.

10 24 ŞUBAT 1955 ABD'li bilgisayar öncülerinden Steve Jobs, dünyaya geldi

11 24 ŞUBAT 1977 Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.

12 24 ŞUBAT 1977 Türk fizikçi Prof. Dr. Feza Gürsey, Oppenheimer Ödülü'ne ve Einstein Madalyası'na değer bulundu. Gürsey, ödülünü ABD'li fizikçi S. Glashow ile paylaştı.

13 24 ŞUBAT 1981 Buckingham Sarayı, Prens Charles ile Lady Diana'nın nişanlandıklarını duyurdu.

14 24 ŞUBAT 1987 Sovyetler Birliği'nde (SSCB) Mihail Gorbaçov ilk kez ''Glasnost''tan (Açıklık Politikası) söz etti.

15 24 ŞUBAT 1989 Ayetullah Humeyni, Şeytan Ayetleri kitabının yazarı Salman Rüşdi'nin ölüsünü getirene 3 milyon dolar ödül vereceğini açıkladı.

16 24 ŞUBAT 1992 1961 Anayasası'nın hazırlayıcılarından Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu 88 yaşında İstanbul'da öldü.

17 24 ŞUBAT 1992 Nirvana solisti Kurt Cobain Courtney Love ile evlendi.

18 24 ŞUBAT 1995 Tüketiciyi Koruma Yasası kabul edildi.

19 24 ŞUBAT 2006 Türkiye, idam cezasının barış zamanı dışında savaş ve savaş tehlikesi anında da kaldırılmasını öngören Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 13. protokolünü onayladı.

20 24 ŞUBAT 2008 Raul Castro, ağabeyi Fidel Castro'nun yerine Küba Devlet Başkanı oldu.

21 24 ŞUBAT 2011 Cezayir'de 19 yıldır uygulanan olağanüstü hal kaldırıldı.

22 24 ŞUBAT 2012 İzmir Alaçatı'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 40 yaşındaki Nazım Alkan'ın bağışlanan yüz, kol ve bacakları Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılan operasyonla iki hastaya nakledildi. Cengiz Gül'e yapılan nakil Türkiye'de ikinci, dünyada 22'nci yüz nakli oldu. Şevket Çavdar'a yapılan 2 kol ve 2 bacak nakli dünyadaki ilk 4 uzuv nakli oldu.