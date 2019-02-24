NTV

24 Şubat 2019 Tarihte bugün neler oldu?

ntv.com.tr

24 Şubat’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 24 Şubat’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?

  • 1

    24 ŞUBAT 1495

    24 ŞUBAT 1495
    Şehzade Cem öldü.
  • 2

    24 ŞUBAT 1908

    24 ŞUBAT 1908
    Dr. Galip Üstün, ''Topkapı Fukaraperver Cemiyeti''ni kurdu.
  • 3

    24 ŞUBAT 1910

    24 ŞUBAT 1910
    Sanayii Nefise Mektebinin (Güzel Sanatlar Okulu) kurucusu ressam ve müzeci Osman Hamdi Bey öldü.
  • 4

    24 ŞUBAT 1918

    24 ŞUBAT 1918

    Trabzon, düşman işgalinden kurtuldu.

  • 5

    24 ŞUBAT 1942

    24 ŞUBAT 1942

    Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Franz Von Papen'e Ankara'da suikast girişiminde bulunuldu. Büyükelçi ve eşi olaydan yara almadan kurtuldu, suikastçının Yugoslav göçmeni Ömer Tokat olduğu belirlendi.

  • 6

    24 ŞUBAT 1942

    24 ŞUBAT 1942
    769 Romanyalı Yahudi'yi taşıyan ''Struma'' vapuru, Karadeniz'de batırıldı, yalnızca bir yolcu kurtulabildi.
  • 7

    24 ŞUBAT 1946

    24 ŞUBAT 1946
    CHP'nin ''Parti Sanat Mükafatı'' adıyla düzenlendiği yarışmada Cahit Sıtkı Tarancı, ''Otuz Beş Yaş'' şiiriyle birinci oldu.
  • 8

    24 ŞUBAT 1954

    24 ŞUBAT 1954
    Tuna Nehri'nden Karadeniz'e, oradan da İstanbul Boğazı'na inen buz parçaları, tabakalar halinde tüm Boğaz'ı ve limanı kapladı, deniz trafiği durdu.
  • 9

    24 ŞUBAT 1955

    24 ŞUBAT 1955
    Bağdat'ta, Türkiye ile Irak arasında karşılıklı iş birliği antlaşması (CENTO) imzalandı. Daha sonra İngiltere, İran ve Pakistan üye olarak, ABD de gözlemci sıfatıyla katıldı.
  • 10

    24 ŞUBAT 1955

    24 ŞUBAT 1955
    ABD'li bilgisayar öncülerinden Steve Jobs, dünyaya geldi
  • 11

    24 ŞUBAT 1977

    24 ŞUBAT 1977

    Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.

  • 12

    24 ŞUBAT 1977

    24 ŞUBAT 1977
    Türk fizikçi Prof. Dr. Feza Gürsey, Oppenheimer Ödülü'ne ve Einstein Madalyası'na değer bulundu. Gürsey, ödülünü ABD'li fizikçi S. Glashow ile paylaştı.
  • 13

    24 ŞUBAT 1981

    24 ŞUBAT 1981
    Buckingham Sarayı, Prens Charles ile Lady Diana'nın nişanlandıklarını duyurdu.
  • 14

    24 ŞUBAT 1987

    24 ŞUBAT 1987
    Sovyetler Birliği'nde (SSCB) Mihail Gorbaçov ilk kez ''Glasnost''tan (Açıklık Politikası) söz etti.
  • 15

    24 ŞUBAT 1989

    24 ŞUBAT 1989
    Ayetullah Humeyni, Şeytan Ayetleri kitabının yazarı Salman Rüşdi'nin ölüsünü getirene 3 milyon dolar ödül vereceğini açıkladı.
  • 16

    24 ŞUBAT 1992

    24 ŞUBAT 1992

    1961 Anayasası'nın hazırlayıcılarından Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu 88 yaşında İstanbul'da öldü.

  • 17

    24 ŞUBAT 1992

    24 ŞUBAT 1992
    Nirvana solisti Kurt Cobain Courtney Love ile evlendi.
  • 18

    24 ŞUBAT 1995

    24 ŞUBAT 1995

    Tüketiciyi Koruma Yasası kabul edildi.

  • 19

    24 ŞUBAT 2006

    24 ŞUBAT 2006

    Türkiye, idam cezasının barış zamanı dışında savaş ve savaş tehlikesi anında da kaldırılmasını öngören Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 13. protokolünü onayladı.

  • 20

    24 ŞUBAT 2008

    24 ŞUBAT 2008
    Raul Castro, ağabeyi Fidel Castro'nun yerine Küba Devlet Başkanı oldu.
  • 21

    24 ŞUBAT 2011

    24 ŞUBAT 2011
    Cezayir'de 19 yıldır uygulanan olağanüstü hal kaldırıldı.
  • 22

    24 ŞUBAT 2012

    24 ŞUBAT 2012
    İzmir Alaçatı'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 40 yaşındaki Nazım Alkan'ın bağışlanan yüz, kol ve bacakları Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılan operasyonla iki hastaya nakledildi. Cengiz Gül'e yapılan nakil Türkiye'de ikinci, dünyada 22'nci yüz nakli oldu. Şevket Çavdar'a yapılan 2 kol ve 2 bacak nakli dünyadaki ilk 4 uzuv nakli oldu.
  • 23

    24 ŞUBAT 2018

    24 ŞUBAT 2018
    Mısır'da yapılan arkeolojik kazılarda 40 lahit ve yaklaşık bin küçük heykelin yer aldığı 3 bin yıllık 8 firavun mezarı gün yüzüne çıkarıldı.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin