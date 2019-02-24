24 Şubat 2019 Tarihte bugün neler oldu?
ntv.com.tr
24 Şubat’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 24 Şubat’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?
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24 ŞUBAT 1495Şehzade Cem öldü.
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24 ŞUBAT 1908Dr. Galip Üstün, ''Topkapı Fukaraperver Cemiyeti''ni kurdu.
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24 ŞUBAT 1910Sanayii Nefise Mektebinin (Güzel Sanatlar Okulu) kurucusu ressam ve müzeci Osman Hamdi Bey öldü.
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24 ŞUBAT 1918
Trabzon, düşman işgalinden kurtuldu.
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24 ŞUBAT 1942
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Franz Von Papen'e Ankara'da suikast girişiminde bulunuldu. Büyükelçi ve eşi olaydan yara almadan kurtuldu, suikastçının Yugoslav göçmeni Ömer Tokat olduğu belirlendi.
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24 ŞUBAT 1942769 Romanyalı Yahudi'yi taşıyan ''Struma'' vapuru, Karadeniz'de batırıldı, yalnızca bir yolcu kurtulabildi.
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24 ŞUBAT 1946CHP'nin ''Parti Sanat Mükafatı'' adıyla düzenlendiği yarışmada Cahit Sıtkı Tarancı, ''Otuz Beş Yaş'' şiiriyle birinci oldu.
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24 ŞUBAT 1954Tuna Nehri'nden Karadeniz'e, oradan da İstanbul Boğazı'na inen buz parçaları, tabakalar halinde tüm Boğaz'ı ve limanı kapladı, deniz trafiği durdu.
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24 ŞUBAT 1955Bağdat'ta, Türkiye ile Irak arasında karşılıklı iş birliği antlaşması (CENTO) imzalandı. Daha sonra İngiltere, İran ve Pakistan üye olarak, ABD de gözlemci sıfatıyla katıldı.
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24 ŞUBAT 1955ABD'li bilgisayar öncülerinden Steve Jobs, dünyaya geldi
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24 ŞUBAT 1977
Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.
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24 ŞUBAT 1977Türk fizikçi Prof. Dr. Feza Gürsey, Oppenheimer Ödülü'ne ve Einstein Madalyası'na değer bulundu. Gürsey, ödülünü ABD'li fizikçi S. Glashow ile paylaştı.
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24 ŞUBAT 1981Buckingham Sarayı, Prens Charles ile Lady Diana'nın nişanlandıklarını duyurdu.
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24 ŞUBAT 1987Sovyetler Birliği'nde (SSCB) Mihail Gorbaçov ilk kez ''Glasnost''tan (Açıklık Politikası) söz etti.
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24 ŞUBAT 1989Ayetullah Humeyni, Şeytan Ayetleri kitabının yazarı Salman Rüşdi'nin ölüsünü getirene 3 milyon dolar ödül vereceğini açıkladı.
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24 ŞUBAT 1992
1961 Anayasası'nın hazırlayıcılarından Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu 88 yaşında İstanbul'da öldü.
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24 ŞUBAT 1992Nirvana solisti Kurt Cobain Courtney Love ile evlendi.
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24 ŞUBAT 1995
Tüketiciyi Koruma Yasası kabul edildi.
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24 ŞUBAT 2006
Türkiye, idam cezasının barış zamanı dışında savaş ve savaş tehlikesi anında da kaldırılmasını öngören Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 13. protokolünü onayladı.
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24 ŞUBAT 2008Raul Castro, ağabeyi Fidel Castro'nun yerine Küba Devlet Başkanı oldu.
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24 ŞUBAT 2011Cezayir'de 19 yıldır uygulanan olağanüstü hal kaldırıldı.
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24 ŞUBAT 2012İzmir Alaçatı'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 40 yaşındaki Nazım Alkan'ın bağışlanan yüz, kol ve bacakları Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılan operasyonla iki hastaya nakledildi. Cengiz Gül'e yapılan nakil Türkiye'de ikinci, dünyada 22'nci yüz nakli oldu. Şevket Çavdar'a yapılan 2 kol ve 2 bacak nakli dünyadaki ilk 4 uzuv nakli oldu.
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24 ŞUBAT 2018Mısır'da yapılan arkeolojik kazılarda 40 lahit ve yaklaşık bin küçük heykelin yer aldığı 3 bin yıllık 8 firavun mezarı gün yüzüne çıkarıldı.