3. Havalimanı ulaşım hatları ve ücretleri belli oldu

Toplu taşıma yapmak üzere hat kiralama işi ihalesinde tahmin edilen bedel KDV dahil 468 milyon TL olurken ihaleyi alacak firmanın nasıl ödeme yapacağı da ortaya çıktı.Buna göre sözleşme bedelinin tam elektronik bilet karşılığının yüzde 20'lik kısmının parasal tutarı sözleşme imzalandığı tarihi takip eden aydan başlamak üzere 5 aya eşit şekilde bölünerek ödenecek.Yüzde 80'lik kısmı da 120 aya eşit şekilde bölünerek ödenecek.

Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı arasındaki metronun ise 2019 yılı sonu, 27 kilometreden oluşacak 6 istasyonun olduğu Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı arasındaki metronun ise 2020 yılı sonunda hizmete açılması bekleniyor.