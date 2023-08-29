30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın Metrobüs, metro, Marmaray ücretsiz mi olacak?
30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta resmi tatil olacak. Resmi tatiller kapsamında uygulanan ücretsiz toplu taşıma hizmetinin 30 Ağustos'ta olup olmayacağı vatandaşlarca merak ediliyor. Peki, 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi?
30 Ağustos tarihinde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığı araştırılıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda metro, metrobüs, vapur, tramvay ve marmarayın ücret tarifesi merak konusu oldu. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de karar yayımlandı. İşte, 30 Ağustos 2023 tarihinde toplu taşıma araçlarının son durumu...