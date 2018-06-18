42 bin 500 litre sahte rakı ele geçirildi
Anadolu Ajansı
Adana'da yapılan sahte içki operasyonunda 42 bin 500 litre rakı ele geçirildi. Operasyonlarda dört kişi de gözaltına alındıç
-
1Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda 42 bin 500 litre sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.
-
2Polis ekipleri, Mıdık Mahallesi'ndeki iki adreste sahte içki üretildiğini belirledi.
-
3Ekipler, imalathanelere düzenledikleri operasyonda 42 bin 500 litre sahte içki ile 270 boş şişe ele geçirdi.
-
4Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
-
5
-
6
-
7
-
8