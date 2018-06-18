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42 bin 500 litre sahte rakı ele geçirildi

Anadolu Ajansı

Adana'da yapılan sahte içki operasyonunda 42 bin 500 litre rakı ele geçirildi. Operasyonlarda dört kişi de gözaltına alındıç

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    Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda 42 bin 500 litre sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.
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    Polis ekipleri, Mıdık Mahallesi'ndeki iki adreste sahte içki üretildiğini belirledi.
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    Ekipler, imalathanelere düzenledikleri operasyonda 42 bin 500 litre sahte içki ile 270 boş şişe ele geçirdi.
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    Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
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