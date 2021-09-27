43 yıl sonra ‘gazi’ sayıldı

‘ÖLSEM DE GÖZÜM AÇIK GİTMEZ’

Büyük mutluluk yaşayan Mustafa Tiryaki, “Davamda haklıydım ve peşini hiç bırakmadım. Bizim dönemimizde askerlik 20 aydı, arkadaşlarımı şehit verdim. Gazi olanlarda oldu ama bana 'gazilik' unvanı verilmedi. Kapısını çalmadığım kimse kalmamıştı. Yüzümde gururla taşıdığım izlerim ve kafamdaki mermi ile bu onura nail oldum, ölsem de gözüm açık gitmez” diye konuştu.