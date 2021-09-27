43 yıl sonra ‘gazi’ sayıldı

Suriye sınırında 1978'de vatani görevini yapan Mustafa Tiryaki, 5 yıl önce baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede başında mermi olduğu ortaya çıktı. Hukuk mücadelesini kazanan Tiryaki'ye 43 yıl sonra 'gazilik' unvanı ve madalyası verildi.

DHA 27.09.2021 - 11:00

43 yıl sonra ‘gazi’ sayıldı - 1

Suriye sınırında, 1978'de kaçakçılarla girdiği çatışmada ağır yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu olup, terhis edilen Trabzonlu er Mustafa Tiryaki (64), girişimlerine rağmen gazi sayılmadı.

43 yıl sonra ‘gazi’ sayıldı - 2

Tiryaki 5 yıl önce baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede başında mermi olduğunun anlaşılmasıyla hukuk mücadelesini kazandı.

Mustafa Tiryaki'ye 43 yıl sonra 'gazilik' unvanı ve madalyası verildi.

43 yıl sonra ‘gazi’ sayıldı - 3

Trabzon Arsin'de yaşayan Mustafa Tiryaki, 1978'de Şanlıurfa Jandarma Hudut Taburu'nda vatani görevini yaptığı sırada Suriye sınırında kaçakçılarla girdiği çatışmada isabet eden mermilerle yaralandı.

43 yıl sonra ‘gazi’ sayıldı - 4

Taburcu olduktan sonra sağlık sorunları devam eden Tiryaki, bir dizi ameliyat geçirdi.

'Gazilik' unvanı için hukuk mücadelesi veren Tiryaki, süreçleri takip edemediği için sonuç alamadı.  

43 yıl sonra ‘gazi’ sayıldı - 5

Tiryaki başka bir şikayetle hastaneye başvurduğu sırada, başının sol kısmında askerde yaralandığı dönemden kalan mermi olduğu belirlendi ancak risk nedeniyle alınamadı.

43 yıl sonra ‘gazi’ sayıldı - 6
Tiryaki, 'gazilik' unvanı için yeniden hukuk mücadelesine girişti, uzun yıllar süren davalar sonucu yargı kararı ile Tiryaki'ye 'gazilik' unvanı beratı ve madalyası verildi.
43 yıl sonra ‘gazi’ sayıldı - 7

‘ÖLSEM DE GÖZÜM AÇIK GİTMEZ’

Büyük mutluluk yaşayan Mustafa Tiryaki, “Davamda haklıydım ve peşini hiç bırakmadım. Bizim dönemimizde askerlik 20 aydı,  arkadaşlarımı şehit verdim. Gazi olanlarda oldu ama bana 'gazilik' unvanı verilmedi. Kapısını çalmadığım kimse kalmamıştı. Yüzümde gururla taşıdığım izlerim ve kafamdaki mermi ile bu onura nail oldum, ölsem de gözüm açık gitmez” diye konuştu.

43 yıl sonra ‘gazi’ sayıldı - 8
43 yıl sonra ‘gazi’ sayıldı - 9
43 yıl sonra ‘gazi’ sayıldı - 10

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER