43 yıl sonra ‘gazi’ sayıldı

DHA 27.09.2021 - 11:00
Suriye sınırında, 1978'de kaçakçılarla girdiği çatışmada ağır yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu olup, terhis edilen Trabzonlu er Mustafa Tiryaki (64), girişimlerine rağmen gazi sayılmadı.
Tiryaki 5 yıl önce baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede başında mermi olduğunun anlaşılmasıyla hukuk mücadelesini kazandı.
Mustafa Tiryaki'ye 43 yıl sonra 'gazilik' unvanı ve madalyası verildi.
Trabzon Arsin'de yaşayan Mustafa Tiryaki, 1978'de Şanlıurfa Jandarma Hudut Taburu'nda vatani görevini yaptığı sırada Suriye sınırında kaçakçılarla girdiği çatışmada isabet eden mermilerle yaralandı.
Taburcu olduktan sonra sağlık sorunları devam eden Tiryaki, bir dizi ameliyat geçirdi.
'Gazilik' unvanı için hukuk mücadelesi veren Tiryaki, süreçleri takip edemediği için sonuç alamadı.
Tiryaki başka bir şikayetle hastaneye başvurduğu sırada, başının sol kısmında askerde yaralandığı dönemden kalan mermi olduğu belirlendi ancak risk nedeniyle alınamadı.
Büyük mutluluk yaşayan Mustafa Tiryaki, “Davamda haklıydım ve peşini hiç bırakmadım. Bizim dönemimizde askerlik 20 aydı, arkadaşlarımı şehit verdim. Gazi olanlarda oldu ama bana 'gazilik' unvanı verilmedi. Kapısını çalmadığım kimse kalmamıştı. Yüzümde gururla taşıdığım izlerim ve kafamdaki mermi ile bu onura nail oldum, ölsem de gözüm açık gitmez” diye konuştu.