500 nüfuslu mahalle santim santim kayıyor: 6 ev boşaltıldı, 150 bina tehlikede

Haberler - İHA - NTV Haber 13.04.2022 - 15:54 | Son Güncelleme : 13.04.2022 - 16:00
Karadeniz'de son günlerde artan heyelanlar, bölge halkını tedirgin ediyor.
Trabzon'un Düzköy ilçesine bağlı Çayırbağı Mahallesi'nde kar suyu ve yağmurun etkisiyle toprak kaymaları arttı.
Yaklaşık 500 kişinin yaşadığı heyelan bölgesinde yer alan mahalle santim santim kaymaya başladı.
Binalar yıkılma riskine karşı boşaltıldı.
Mahalledeki 6 ev çatlaklar oluşması nedeniyle boşaltıldı.
150 evin daha yıkılma tehlikesi altında olduğu belirlendi.
Yollarda da derin çatlaklar var.
Kaymakamlık kararıyla camiye girilmiyor.
Mahalleli ise endişeli, çözüm bulunmasını istiyor.
Evlerinden çıkan vatandaşlar, yakınlarının yanına yerleşti.
AFAD mahallede inceleme başlattı.