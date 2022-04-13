500 nüfuslu mahalle santim santim kayıyor: 6 ev boşaltıldı, 150 bina tehlikede

Trabzon Düzköy'de heyelan bölgesinde yer alan Çayırbağı Mahallesi büyük tehlike altında. Bölgede eriyen kar ve yağmur nedeniyle toprak kaymaları arttı. 500 nüfuslu mahallede 6 ev boşaltıldı, 150 bina tehlike altında.

Haberler - İHA - NTV Haber 13.04.2022 - 15:54 | Son Güncelleme : 13.04.2022 - 16:00

500 nüfuslu mahalle santim santim kayıyor: 6 ev boşaltıldı, 150 bina tehlikede - 1

Karadeniz'de son günlerde artan heyelanlar, bölge halkını tedirgin ediyor.

500 nüfuslu mahalle santim santim kayıyor: 6 ev boşaltıldı, 150 bina tehlikede - 2

Trabzon'un Düzköy ilçesine bağlı Çayırbağı Mahallesi'nde kar suyu ve yağmurun etkisiyle toprak kaymaları arttı.

500 nüfuslu mahalle santim santim kayıyor: 6 ev boşaltıldı, 150 bina tehlikede - 3

Yaklaşık 500 kişinin yaşadığı heyelan bölgesinde yer alan mahalle santim santim kaymaya başladı.

500 nüfuslu mahalle santim santim kayıyor: 6 ev boşaltıldı, 150 bina tehlikede - 4

Binalar yıkılma riskine karşı boşaltıldı.

500 nüfuslu mahalle santim santim kayıyor: 6 ev boşaltıldı, 150 bina tehlikede - 5

6 EV HASAR GÖRDÜ, 150 BİNADA YIKILMA TEHLİKESİ

Mahalledeki 6 ev çatlaklar oluşması nedeniyle boşaltıldı.

500 nüfuslu mahalle santim santim kayıyor: 6 ev boşaltıldı, 150 bina tehlikede - 6

150 evin daha yıkılma tehlikesi altında olduğu belirlendi.

500 nüfuslu mahalle santim santim kayıyor: 6 ev boşaltıldı, 150 bina tehlikede - 7

Yollarda da derin çatlaklar var.

500 nüfuslu mahalle santim santim kayıyor: 6 ev boşaltıldı, 150 bina tehlikede - 8

Kaymakamlık kararıyla camiye girilmiyor.

500 nüfuslu mahalle santim santim kayıyor: 6 ev boşaltıldı, 150 bina tehlikede - 9

AFAD'DAN İNCELEME

Mahalleli ise endişeli, çözüm bulunmasını istiyor.

500 nüfuslu mahalle santim santim kayıyor: 6 ev boşaltıldı, 150 bina tehlikede - 10

Evlerinden çıkan vatandaşlar, yakınlarının yanına yerleşti.

500 nüfuslu mahalle santim santim kayıyor: 6 ev boşaltıldı, 150 bina tehlikede - 11

AFAD mahallede inceleme başlattı.

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