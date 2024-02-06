6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anılıyor: Kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? (Hafızalara kazınan deprem görüntüleri)
Asrın felaketi olarak literatüre giren 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçti. Depremin vurduğu 11 il başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında anma törenleri düzenleniyor. Peki, 6 Şubat depremlerinde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? İşte hafızalara kazınan görüntülerle asrın feleketinde yaşananlar...
Türkiye, geçen yıl şubat ayında "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin acısıyla sarsıldı. 14 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen depremde yaşananlar, bugün gibi hafızalarda yerini koruyor.