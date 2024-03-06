601 filmin yalnızca 22'sinde onlar var! İşte Oscar tarihine damga vuran isimler

Film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri, 10 Mart 2024'te sahiplerini bulacak. Oscar Ödülleri için geri sayım devam ederken Oscar tarihi boyunca yalnızca 22 kadın yönetmenin filmi, En İyi Film dalında aday gösterildi. İşte o isimler...

601 filmin yalnızca 22'sinde onlar var! İşte Oscar tarihine damga vuran isimler - 1

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından Oscar Ödülleri, yaklaşık 96 senedir sinema dünyasının en iyilerini belirlemeye devam ediyor. 10 Mart'ta sahiplerini bulacak Oscar Ödülleri'ne Barbie filminin yönetmeni Greta Gerwig aday gösterilmemiş ve Akademi tepkilerin odağı olmuştu.

Oscar tarihi boyunca 601 film, En İyi Film dalında aday gösterildi. Bu filmlerin yalnızca 22'sinin yönetmen koltuğunda kadınlar vardı. Her ne kadar sinema dünyasındaki eşitsizlik korkutucu olsa da kadınların kamera önündeki ve arkasında varlığı artıyor.

İşte Oscar tarihi boyunca En İyi Film dalında aday gösterilen filmler ve kadın yönetmenleri...

TÜRKİYE HABERLERİ

601 filmin yalnızca 22'sinde onlar var! İşte Oscar tarihine damga vuran isimler - 2

CODA (2021)

Yönetmen: Sian Heder

601 filmin yalnızca 22'sinde onlar var! İşte Oscar tarihine damga vuran isimler - 3

Little Women Küçük Kadınlar

Yönetmen: Greta Gerwig

601 filmin yalnızca 22'sinde onlar var! İşte Oscar tarihine damga vuran isimler - 4

The Power of the Dog (2021)

Yönetmen: Jane Campion

601 filmin yalnızca 22'sinde onlar var! İşte Oscar tarihine damga vuran isimler - 5

Promising Young Woman (2020)

Yönetmen: Emeral Fennel

601 filmin yalnızca 22'sinde onlar var! İşte Oscar tarihine damga vuran isimler - 6

Children of a Lesser God (1986)

Yönetmen: Randa Haines

601 filmin yalnızca 22'sinde onlar var! İşte Oscar tarihine damga vuran isimler - 7

Barbie (2023)

Yönetmen: Greta Gerwig

601 filmin yalnızca 22'sinde onlar var! İşte Oscar tarihine damga vuran isimler - 8

Past Lives (2023)

Yönetmen: Celine Song

601 filmin yalnızca 22'sinde onlar var! İşte Oscar tarihine damga vuran isimler - 9

Bir Düşüşün Anatomisi (2023)

Yönetmen: Justine Triet

601 filmin yalnızca 22'sinde onlar var! İşte Oscar tarihine damga vuran isimler - 10

Awakenings (1990)

Yönetmen: Penny Marshall

601 filmin yalnızca 22'sinde onlar var! İşte Oscar tarihine damga vuran isimler - 11

The Prince of Tides (1991) 

Yönetmen: Barbra Streisand

601 filmin yalnızca 22'sinde onlar var! İşte Oscar tarihine damga vuran isimler - 12

The Piano (1993)

Yönetmen: Jane Campion

601 filmin yalnızca 22'sinde onlar var! İşte Oscar tarihine damga vuran isimler - 13

Bir Konuşabilse... (2003)

Yönetmen: Sofia Coppola

601 filmin yalnızca 22'sinde onlar var! İşte Oscar tarihine damga vuran isimler - 14

Little Miss Sunshine (2006)

Yönetmen: Valerie Faris

601 filmin yalnızca 22'sinde onlar var! İşte Oscar tarihine damga vuran isimler - 15

The Hurt Locker (2009)

Yönetmen: Kathryn Bigelow

601 filmin yalnızca 22'sinde onlar var! İşte Oscar tarihine damga vuran isimler - 16

An Education (2009)

Yönetmen: Lone Scherfig

601 filmin yalnızca 22'sinde onlar var! İşte Oscar tarihine damga vuran isimler - 17

The Kids Are All Right (2010)

Yönetmen: Lisa Cholodenko

601 filmin yalnızca 22'sinde onlar var! İşte Oscar tarihine damga vuran isimler - 18

Winter's Bone (2010)

Yönetmen: Debra Granik

601 filmin yalnızca 22'sinde onlar var! İşte Oscar tarihine damga vuran isimler - 19

Zero Dark Thirty (2012)

Yönetmen: Kathryn Bigelow

601 filmin yalnızca 22'sinde onlar var! İşte Oscar tarihine damga vuran isimler - 20

Selma (2014)

Yönetmen: Ava Duvernay

601 filmin yalnızca 22'sinde onlar var! İşte Oscar tarihine damga vuran isimler - 21

Lady Bird (2017)

Yönetmen: Greta Gerwig

601 filmin yalnızca 22'sinde onlar var! İşte Oscar tarihine damga vuran isimler - 22

Nomadland (2020)

Yönetmen: Chloe Zhao

601 filmin yalnızca 22'sinde onlar var! İşte Oscar tarihine damga vuran isimler - 23

Women Talking (2022)

Yönetmen: Sarah Polley

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