601 filmin yalnızca 22'sinde onlar var! İşte Oscar tarihine damga vuran isimler

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından Oscar Ödülleri, yaklaşık 96 senedir sinema dünyasının en iyilerini belirlemeye devam ediyor. 10 Mart'ta sahiplerini bulacak Oscar Ödülleri'ne Barbie filminin yönetmeni Greta Gerwig aday gösterilmemiş ve Akademi tepkilerin odağı olmuştu.



Oscar tarihi boyunca 601 film, En İyi Film dalında aday gösterildi. Bu filmlerin yalnızca 22'sinin yönetmen koltuğunda kadınlar vardı. Her ne kadar sinema dünyasındaki eşitsizlik korkutucu olsa da kadınların kamera önündeki ve arkasında varlığı artıyor.



İşte Oscar tarihi boyunca En İyi Film dalında aday gösterilen filmler ve kadın yönetmenleri...