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Aç kalan tilkiler şehir merkezine indi

Erzurum'un Palandöken ilçesinde aç kalan iki tilki şehir merkezine indi.

Aç kalan tilkiler şehir merkezine indi - 1

Erzurum’un Palandöken ilçesinde kent merkezine kadar inen iki tilki vatandaşları şaşırttı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Aç kalan tilkiler şehir merkezine indi - 2

Palandöken ilçesi kayakyolu semtinde yaşayan Haluk Ertek, sabah uyandığında kar sürpriziyle karşılaştı.

Aç kalan tilkiler şehir merkezine indi - 3

Telefonu ile kar görüntüsü çekerken sokaktaki iki tilkiyi gören Ertek büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Aç kalan tilkiler şehir merkezine indi - 4

Hayvan sever vatandaş Ertek, tilkilere yiyecek verdi.

Aç kalan tilkiler şehir merkezine indi - 5
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