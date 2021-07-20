Acemi kasaplar hastanelik oldu

Kurban Bayramı'nın ilk günü, kurbanlık hayvanların kesimine başlandı. Kurbanlık hayvanlarını kesmek isterken yaralanan bazı vatandaşlar, soluğu hastanede aldı.

İHA - DHA 20.07.2021 - 10:34

Acemi kasaplar hastanelik oldu - 1
Türkiye genelinde Kurban Bayramı'nın ilk günü kurbanlık kesimine başlandı.
Acemi kasaplar hastanelik oldu - 2
Ülkenin birçok yerinde kurbanlık kesmek isteyen acemi kasaplar, çeşitli yerlerinden yaralandı.
Acemi kasaplar hastanelik oldu - 3
Hayvan kesimi sırasında el, kol, bacak gibi çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar tedavi için hastanelere akın etti.
Acemi kasaplar hastanelik oldu - 4
Yaralanmaların büyük bölümünün bıçak ve satır kullanırken gerçekleştiği kaydedildi.
Acemi kasaplar hastanelik oldu - 5
Acemi kasaplar, tedavilerinin ardından taburcu edilerek evlerine gönderildi.
Acemi kasaplar hastanelik oldu - 6
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kurban keserken elini kesen vatandaş, kurbanın başından ayrılarak, kanayan ellerini sarmaya çalıştı.
Acemi kasaplar hastanelik oldu - 7
Acemi kasaplar hastanelik oldu - 8
Acemi kasaplar hastanelik oldu - 9
Acemi kasaplar hastanelik oldu - 10
Acemi kasaplar hastanelik oldu - 11
Acemi kasaplar hastanelik oldu - 12
Acemi kasaplar hastanelik oldu - 13
Acemi kasaplar hastanelik oldu - 14
Acemi kasaplar hastanelik oldu - 15
Acemi kasaplar hastanelik oldu - 16
Acemi kasaplar hastanelik oldu - 17
Acemi kasaplar hastanelik oldu - 18
Acemi kasaplar hastanelik oldu - 19
Acemi kasaplar hastanelik oldu - 20
Acemi kasaplar hastanelik oldu - 21
Acemi kasaplar hastanelik oldu - 22
Acemi kasaplar hastanelik oldu - 23
Acemi kasaplar hastanelik oldu - 24
Acemi kasaplar hastanelik oldu - 25
Acemi kasaplar hastanelik oldu - 26
Acemi kasaplar hastanelik oldu - 27
Acemi kasaplar hastanelik oldu - 28
Acemi kasaplar hastanelik oldu - 29
Acemi kasaplar hastanelik oldu - 30
Acemi kasaplar hastanelik oldu - 31
Acemi kasaplar hastanelik oldu - 32
Acemi kasaplar hastanelik oldu - 33
Acemi kasaplar hastanelik oldu - 34
Acemi kasaplar hastanelik oldu - 35
Acemi kasaplar hastanelik oldu - 36
Acemi kasaplar hastanelik oldu - 37
Acemi kasaplar hastanelik oldu - 38
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Acemi kasaplar hastanelik oldu - 40
Acemi kasaplar hastanelik oldu - 41

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