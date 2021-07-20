Acemi kasaplar hastanelik oldu

Kurban Bayramı'nın ilk günü, kurbanlık hayvanların kesimine başlandı. Kurbanlık hayvanlarını kesmek isterken yaralanan bazı vatandaşlar, soluğu hastanede aldı. Türkiye genelinde Kurban Bayramı'nın ilk günü kurbanlık kesimine başlandı. Ülkenin birçok yerinde kurbanlık kesmek isteyen acemi kasaplar, çeşitli yerlerinden yaralandı. Hayvan kesimi sırasında el, kol, bacak gibi çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar tedavi için hastanelere akın etti. Yaralanmaların büyük bölümünün bıçak ve satır kullanırken gerçekleştiği kaydedildi. Acemi kasaplar, tedavilerinin ardından taburcu edilerek evlerine gönderildi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kurban keserken elini kesen vatandaş, kurbanın başından ayrılarak, kanayan ellerini sarmaya çalıştı.