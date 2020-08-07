Acil servis önünde korku dolu anlar

Bursa'da özel bir hastanenin acil servisi önüne park edilen otomobilde açık unutulan oksijen tüpü patladı. Patlamanın ardından araç yanarken, hastalar acil servise dolan dumandan etkilendi.

DHA 07.08.2020 - 17:46 | Son Güncelleme : 07.08.2020 - 17:58

Acil servis önünde korku dolu anlar - 1
Olay Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanenin acil servisi önünde yaşandı.
Acil servis önünde korku dolu anlar - 2
Bilal Ceylan (43), solunum rahatsızlığı olan bir yakınını otomobiliyle hastaneye götürdü.
Acil servis önünde korku dolu anlar - 3
Otomobilini acil servisin önüne park eden Ceylan, yakınıyla birlikte içeri girdi ancak otomobilindeki oksijen tüpünü açık unuttu.
Acil servis önünde korku dolu anlar - 4
Yaklaşık yarım saat sonra geri gelip bindiği otomobilinde, oksijen tüpünden gelen sesi fark eden Ceylan'ın araçtan inmek istediği sırada patlama meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede otomobili sardı.
Acil servis önünde korku dolu anlar - 5
Ceylan alevlerden son anda kurtulurken, yükselen siyah dumanlar, acil servise doldu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, polis çevre güvenliği aldı.
Acil servis önünde korku dolu anlar - 6
Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmayla söndürüldü. Dumanlar, acil servisteki hastaları etkiledi.
Acil servis önünde korku dolu anlar - 7
Otomobilin alev alma anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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