Adalar'dan özgürlüğe koşan atlar

Toplam bin 177 atın 20'si İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Meslek Yüksek Okulu'na bağlı Atçılık ve At Antrenörlüğü Bölümü tarafından sahiplenildi.

REHABİLİTE EDİLİYORLAR Yaklaşık 2 aydır yeni yuvalarında bulunan atlar, üniversitenin Avcılar'daki kampüsünde hem rehabilite ediliyor hem de öğrenci uygulamalarında kullanılıyor.