Adalar'dan özgürlüğe koşan atlar

İstanbul Adalar'da faytonların yasaklanmasının ardından yeni yuvalarına kavuşan atların eski hallerinden eser kalmadı. O atlardan hastalığı nedeniyle yürüyemeyen ''Hürrem'' artık koşuyor.

NTV Haber - DHA 20.07.2020 - 12:37

Adalar'dan özgürlüğe koşan atlar - 1
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar'da faytonculuğun yasaklanmasının ardından satın aldığı atları sahiplendiriyor.
Adalar'dan özgürlüğe koşan atlar - 2
Toplam bin 177 atın 20'si İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Meslek Yüksek Okulu'na bağlı Atçılık ve At Antrenörlüğü Bölümü tarafından sahiplenildi.
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REHABİLİTE EDİLİYORLAR

Yaklaşık 2 aydır yeni yuvalarında bulunan atlar, üniversitenin Avcılar'daki kampüsünde hem rehabilite ediliyor hem de öğrenci uygulamalarında kullanılıyor.
Adalar'dan özgürlüğe koşan atlar - 4

''HÜRREM'' ARTIK KOŞUYOR

O atlardan 6 yaşındaki ''Hürrem'', hastalığı nedeniyle yürüyemiyordu.
Adalar'dan özgürlüğe koşan atlar - 5
Avcılar'daki kampüse götürülen ''Hürrem'' tedavisinin ardından artık koşmaya başladı.
Adalar'dan özgürlüğe koşan atlar - 6
Adalar'dan özgürlüğe koşan atlar - 7
Adalar'dan özgürlüğe koşan atlar - 8
Adalar'dan özgürlüğe koşan atlar - 9
Adalar'dan özgürlüğe koşan atlar - 10
Adalar'dan özgürlüğe koşan atlar - 11
Adalar'dan özgürlüğe koşan atlar - 12

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