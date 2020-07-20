Adalar'dan özgürlüğe koşan atlar

İstanbul Adalar'da faytonların yasaklanmasının ardından yeni yuvalarına kavuşan atların eski hallerinden eser kalmadı. O atlardan hastalığı nedeniyle yürüyemeyen ''Hürrem'' artık koşuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar'da faytonculuğun yasaklanmasının ardından satın aldığı atları sahiplendiriyor. Toplam bin 177 atın 20'si İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Meslek Yüksek Okulu'na bağlı Atçılık ve At Antrenörlüğü Bölümü tarafından sahiplenildi. Yaklaşık 2 aydır yeni yuvalarında bulunan atlar, üniversitenin Avcılar'daki kampüsünde hem rehabilite ediliyor hem de öğrenci uygulamalarında kullanılıyor. O atlardan 6 yaşındaki ''Hürrem'', hastalığı nedeniyle yürüyemiyordu. Avcılar'daki kampüse götürülen ''Hürrem'' tedavisinin ardından artık koşmaya başladı.