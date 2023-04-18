Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? 22 bin 120 personel alımı yapılacağını duyurmuştu

Adalet Bakanlığı geçtiğimiz günlerde 22 bin 120 personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Yapılan açıklama ardından gözler, Adalet Bakanlığı personel alımı sürecin ayrıntılarına çevrildi. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? 22 bin 120 personel alımı yapılacağını duyurmuştu - 1

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, daha önce 18 bin 500 olarak açıklanan yeni personel alımı sayısının 22 bin 120'ye çıkarıldığını açıklamıştı.

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Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? 22 bin 120 personel alımı yapılacağını duyurmuştu - 2

Bozdağ, "Şu anda 22 bin 120 personel alımı için yazımızı Cumhurbaşkanlığına gönderdik. Önümüzdeki hafta hangi ilde, hangi branşta kaç kişi alacağımızın ilanını yapacağız. 22 bin 120 personel alımı için ilana çıkacağız." bilgisini paylaştı.

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? 22 bin 120 personel alımı yapılacağını duyurmuştu - 3

BRANŞ DAĞILIMI HAKKINDA

Bakan Bozdağ daha önce yaptığı açıklamada;

"Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? 22 bin 120 personel alımı yapılacağını duyurmuştu - 4

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE PAYLAŞILMIŞTI

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi hakkında henüz bir duyuru yapılmadı. Önümüzdeki günlerde başvuru tarihleri ve şartlarına yönelik bir açıklama yapılması bekleniyor.

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