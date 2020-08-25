Adana'da 3 günlük yangının ardından geriye 'kül' kaldı

Üç günlük mücadelenin ardından söndürülen Adana'daki yangında 200 hektar ormanlık alanla birlikte binlerce ağaç küle döndü. Sabotaj ihtimali üzerine durulurken alevlerin ardından geriye bu görüntüler kaldı...

DHA 25.08.2020 - 14:45

Adana'da 3 günlük yangının ardından geriye 'kül' kaldı - 1
Adana'nın Kozan ilçesinde pazar günü çıkan yangın bu sabah kontrol altına alındı.
Adana'da 3 günlük yangının ardından geriye 'kül' kaldı - 2

Pazar günü Kuyubeyli Mahallesi'nde üç ayrı noktada orman yangını çıktı.

Alevlere 830 işçi, 19 helikopter, 2 uçak ve 170 arazözle müdahale edildi. Yangın bölgedeki yerleşim yerlerini de tehdit etti.

Adana'da 3 günlük yangının ardından geriye 'kül' kaldı - 3
8 mahalledeki 900 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangının bu sabah itibarı ile kontrol altına alındığını açıkladı.
Adana'da 3 günlük yangının ardından geriye 'kül' kaldı - 4

YANGINDA SABOTAJ İHTİMALİ

Yangının kasıtlı çıkarılmış olabileceğini söyledi.
Adana'da 3 günlük yangının ardından geriye 'kül' kaldı - 5
İlk tespitlere göre bölgede 200 hektar ormanlık alanın küle döndüğü, 12 ev ve 20'nin üzerinde ahırın da zarar gördüğü öğrenildi.

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