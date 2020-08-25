Adana'da 3 günlük yangının ardından geriye 'kül' kaldı
Üç günlük mücadelenin ardından söndürülen Adana'daki yangında 200 hektar ormanlık alanla birlikte binlerce ağaç küle döndü. Sabotaj ihtimali üzerine durulurken alevlerin ardından geriye bu görüntüler kaldı...
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DHA 25.08.2020 - 14:45
Adana'nın Kozan ilçesinde pazar günü çıkan yangın bu sabah kontrol altına alındı.
Pazar günü Kuyubeyli Mahallesi'nde üç ayrı noktada orman yangını çıktı.
Alevlere 830 işçi, 19 helikopter, 2 uçak ve 170 arazözle müdahale edildi. Yangın bölgedeki yerleşim yerlerini de tehdit etti.
8 mahalledeki 900 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangının bu sabah itibarı ile kontrol altına alındığını açıkladı.
YANGINDA SABOTAJ İHTİMALİ
Yangının kasıtlı çıkarılmış olabileceğini söyledi.
İlk tespitlere göre bölgede 200 hektar ormanlık alanın küle döndüğü, 12 ev ve 20'nin üzerinde ahırın da zarar gördüğü öğrenildi.
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