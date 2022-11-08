Adana'da '9 kilitli' iş yerine kumar baskını

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Yeni Mahalle'de bir iş yerinde kumar oynatıldığını tespit etti.



"Danışmanlık ve eğitim hizmeti" verdiği ileri sürülen iş yerine baskın yapan ekipler, tombala çekilişi ile kumar oynatıldığını belirledi.



