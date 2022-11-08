Adana'da '9 kilitli' iş yerine kumar baskını

Adana'da giriş kapısı 9 kilitle güçlendirilen iş yerine kumar operasyonu düzenlendi, "Danışmanlık ve eğitim hizmeti" verdiği ileri sürülen iş yerinde yapılan aramada kumar malzemelerinin kimyasal maddeyle eritildiği tespit edilirken, 70 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Adana'da '9 kilitli' iş yerine kumar baskını - 1

Adana'da giriş kapısının 9 kilitle güçlendirildiği tespit edilen iş yerine düzenlenen kumar operasyonunda 70 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Adana'da '9 kilitli' iş yerine kumar baskını - 2

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Yeni Mahalle'de bir iş yerinde kumar oynatıldığını tespit etti.

"Danışmanlık ve eğitim hizmeti" verdiği ileri sürülen iş yerine baskın yapan ekipler, tombala çekilişi ile kumar oynatıldığını belirledi.

Adana'da '9 kilitli' iş yerine kumar baskını - 3

Ekipler, yaptıkları araştırmada iş yerinin giriş kapısının polis baskınına karşı 9 kilitle güçlendirildiğini, kumar malzemelerinin ise kimyasal maddeyle eritildiğini tespit etti.

Adana'da '9 kilitli' iş yerine kumar baskını - 4

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin de iş yeri çevresinde önlem aldığı operasyonda kumar oynayan 70 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Adana'da '9 kilitli' iş yerine kumar baskını - 5
Adana'da '9 kilitli' iş yerine kumar baskını - 6
Adana'da '9 kilitli' iş yerine kumar baskını - 7

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