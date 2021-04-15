Adana'da enkaz kaldırıldı, tren seferleri yeniden başladı

Adana'nın Pozantı ilçesinde arıza yapan yük trenine, onu itmek isteyen yük treninin çarptığı kazanın ardından zarar gören lokomotif ve vagonlar kaldırıldı. Çalışmaların ardından tren seferleri, yeniden başladı.

DHA 15.04.2021 - 12:03

Adana'da enkaz kaldırıldı, tren seferleri yeniden başladı - 1
Boğazköprü'den Mersin'e konteyner taşıyan yük treninin lokomotifi, dün saat 07.00 sıralarında arızalandı.
Adana'da enkaz kaldırıldı, tren seferleri yeniden başladı - 2
Tren, Adana, Pozantı İstasyonu’nun girişinde kaldı. Tren trafiğini yöneten kontrolörü arkadan gelen yük treninin, arızalı treni itmesi talimatını verdi.
Adana'da enkaz kaldırıldı, tren seferleri yeniden başladı - 3
Konya'dan Mersin'e giden yük treni, duramayınca arızalı trene arkadan çaptı. Kazada çarpan trenin lokomotifi ile 7 vagonda hasar meydana geldi, 2 makinist yaralandı.
Adana'da enkaz kaldırıldı, tren seferleri yeniden başladı - 4
Enkaz nedeniyle tren seferleri durduruldu.
Adana'da enkaz kaldırıldı, tren seferleri yeniden başladı - 5
Ekiplerin bölgede yaptığı incelemeler tamamlandı.
Adana'da enkaz kaldırıldı, tren seferleri yeniden başladı - 6
Gece saatlerinde bölgeye gelen ekiplerin yaptığı çalışmayla hasar gören lokomotif ve vagonlar kaldırıldı.
Adana'da enkaz kaldırıldı, tren seferleri yeniden başladı - 7
Tren seferleri, enkazın kaldırılmasının ardından yeniden başladı.
Adana'da enkaz kaldırıldı, tren seferleri yeniden başladı - 8
Adana'da enkaz kaldırıldı, tren seferleri yeniden başladı - 9
Adana'da enkaz kaldırıldı, tren seferleri yeniden başladı - 10
Adana'da enkaz kaldırıldı, tren seferleri yeniden başladı - 11
Adana'da enkaz kaldırıldı, tren seferleri yeniden başladı - 12

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