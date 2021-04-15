Adana'da enkaz kaldırıldı, tren seferleri yeniden başladı
Adana'nın Pozantı ilçesinde arıza yapan yük trenine, onu itmek isteyen yük treninin çarptığı kazanın ardından zarar gören lokomotif ve vagonlar kaldırıldı. Çalışmaların ardından tren seferleri, yeniden başladı.
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DHA 15.04.2021 - 12:03
Boğazköprü'den Mersin'e konteyner taşıyan yük treninin lokomotifi, dün saat 07.00 sıralarında arızalandı.
Tren, Adana, Pozantı İstasyonu’nun girişinde kaldı. Tren trafiğini yöneten kontrolörü arkadan gelen yük treninin, arızalı treni itmesi talimatını verdi.
Konya'dan Mersin'e giden yük treni, duramayınca arızalı trene arkadan çaptı. Kazada çarpan trenin lokomotifi ile 7 vagonda hasar meydana geldi, 2 makinist yaralandı.
Enkaz nedeniyle tren seferleri durduruldu.
Ekiplerin bölgede yaptığı incelemeler tamamlandı.
Gece saatlerinde bölgeye gelen ekiplerin yaptığı çalışmayla hasar gören lokomotif ve vagonlar kaldırıldı.
Tren seferleri, enkazın kaldırılmasının ardından yeniden başladı.
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