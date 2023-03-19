Aday adaylığı sürecinde sona doğru: İttifaklarda son durum ne?

14 Mayıs seçimleri öncesi, siyasi partilerin genel merkezlerinde yoğun mesai devam ediyor.
AK Parti'de milletvekilliği aday adaylığı başvuru süreci 22 Mart Çarşamba günü sona erecek.
İktidar partisinin, Cumhur İttifakı'nın genişlemesi için yürüttüğü görüşmelerde de sona gelindi.
Yeniden Refah Partisi ve HÜDA Par'ın, ittifaka katılıp katılmayacağını kısa süre içerisinde karara bağlaması bekleniyor.
Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nde ise milletvekili aday adaylarını değerlendirme süreci başladı.
Komisyon üyeleri, başvuruları hukuki yönden değerlendirip, mevzuata uygunluğunu kontrol ettikten sonra partinin ilkeleri açısından ele alıyor. Çalışmaların sonuçları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunulacak.
MHP'de aday adaylığı başvuru süreci 21 Mart Salı günü sona erecek.
Millet İttifakı kanadında da liste çalışmaları sürüyor.
CHP'de aday adaylığı için başvurusu süreci yeni haftanın ilk günü sona erecek. İYİ Parti'de ise başvuru için son gün, 22 Mart Çarşamba.
Gözler bir yandan da Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye gerçekleştireceği ziyarette.
Cuma günü yapılması planlanan ancak ertelenen görüşmenin, yeni haftada gerçekleşmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı adayı olacağını açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir görüşme ise henüz planlanmadı.
TV100 yayınına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den ise, Muharrem İnce konusunda dikkat çeken bir açıklama geldi.
Akşener, "Millet İttifakı genişleyecekse eğer bu genişlemenin içinde yer almasını elbette isterim. Sayın İnce'nin de aday olmak hakkıdır. Bu haktan onun da feraget etmesini sağlamak ise, millet ittifkanı bileşenlerine düşen görevdir. Ben kendi adıma memnuniyet duyarım." dedi.