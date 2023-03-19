Aday adaylığı sürecinde sona doğru: İttifaklarda son durum ne?

MUHARREM İNCE MİLLET İTTİFAKI'NA KATILACAK MI?

TV100 yayınına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den ise, Muharrem İnce konusunda dikkat çeken bir açıklama geldi.



Akşener, "Millet İttifakı genişleyecekse eğer bu genişlemenin içinde yer almasını elbette isterim. Sayın İnce'nin de aday olmak hakkıdır. Bu haktan onun da feraget etmesini sağlamak ise, millet ittifkanı bileşenlerine düşen görevdir. Ben kendi adıma memnuniyet duyarım." dedi.