Aday adaylığı sürecinde sona doğru: İttifaklarda son durum ne?

14 Mayıs seçimlerinde milletvekili adayı olmak isteyenler için başvuru süreci yeni haftada sona erecek. Siyasi partilerin genel merkezlerinde yoğun bir liste çalışması yürütülüyor. Gözler bir yandan da ittifakların genişletilmesi için yürütülen çalışmalarda.

Aday adaylığı sürecinde sona doğru: İttifaklarda son durum ne? - 1

14 Mayıs seçimleri öncesi, siyasi partilerin genel merkezlerinde yoğun mesai devam ediyor.

AK Parti'de milletvekilliği aday adaylığı başvuru süreci 22 Mart Çarşamba günü sona erecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Aday adaylığı sürecinde sona doğru: İttifaklarda son durum ne? - 2

CUMHUR İTTİFAKI GENİŞLEYECEK Mİ?

İktidar partisinin, Cumhur İttifakı'nın genişlemesi için yürüttüğü görüşmelerde de sona gelindi.

Yeniden Refah Partisi ve HÜDA Par'ın, ittifaka katılıp katılmayacağını kısa süre içerisinde karara bağlaması bekleniyor.

Aday adaylığı sürecinde sona doğru: İttifaklarda son durum ne? - 3

MHP'DE ADAYLIK SÜRECİ

Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nde ise milletvekili aday adaylarını değerlendirme süreci başladı.

Aday adaylığı sürecinde sona doğru: İttifaklarda son durum ne? - 4

Komisyon üyeleri, başvuruları hukuki yönden değerlendirip, mevzuata uygunluğunu kontrol ettikten sonra partinin ilkeleri açısından ele alıyor. Çalışmaların sonuçları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunulacak.

MHP'de aday adaylığı başvuru süreci 21 Mart Salı günü sona erecek.

Aday adaylığı sürecinde sona doğru: İttifaklarda son durum ne? - 5

MİLLET İTTİFAKI'NDA SON DURUM

Millet İttifakı kanadında da liste çalışmaları sürüyor.

CHP'de aday adaylığı için başvurusu süreci yeni haftanın ilk günü sona erecek. İYİ Parti'de ise başvuru için son gün, 22 Mart Çarşamba.

Aday adaylığı sürecinde sona doğru: İttifaklarda son durum ne? - 6

KILIÇDAROĞLU-HDP GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN?

Gözler bir yandan da Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye gerçekleştireceği ziyarette.

Cuma günü yapılması planlanan ancak ertelenen görüşmenin, yeni haftada gerçekleşmesi bekleniyor.

Aday adaylığı sürecinde sona doğru: İttifaklarda son durum ne? - 7

KEMAL KILIÇDAROĞLU- MUHARREM İNCE GÖRÜŞMESİ OLACAK MI?

Cumhurbaşkanlığı adayı olacağını açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir görüşme ise henüz planlanmadı.

Aday adaylığı sürecinde sona doğru: İttifaklarda son durum ne? - 8

MUHARREM İNCE MİLLET İTTİFAKI'NA KATILACAK MI?

TV100 yayınına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den ise, Muharrem İnce konusunda dikkat çeken bir açıklama geldi.

Akşener, "Millet İttifakı genişleyecekse eğer bu genişlemenin içinde yer almasını elbette isterim. Sayın İnce'nin de aday olmak hakkıdır. Bu haktan onun da feraget etmesini sağlamak ise, millet ittifkanı bileşenlerine düşen görevdir. Ben kendi adıma memnuniyet duyarım." dedi.

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