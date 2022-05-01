Adıyaman'da sağanak yağmur

Anne Zeliha Aslan da yağmurun az yağdığını, komşusuyla beraber de güzel havada yürüyüş yapmak için evden çıktığını belirterek, "Yağmur çok olunca biz de okulun içine kaçtık. İçerde kalınca oğlumu aradım, o da geldi bizi kurtardı" dedi.