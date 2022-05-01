Adıyaman'da sağanak yağmur

Adıyaman'da meydana gelen sağanağın ardından biriken su nedeniyle yollar göle döndü. Bazı araçlar zarar görürken, okulda mahsur kaldığı belirtilen iki kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 01.05.2022 - 19:17

Adıyaman'da sağanak yağmur - 1

'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

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Kapcami Mahallesi'nde, yağmur suları Mimar Sinan Ortaokulu'nun bahçesine doldu. Bahçedeki onlarca araç yağmur suları nedeniyle zarar gördü.

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OKULDA MAHSUR KALDILAR

Okula gelen Ahmet Arslan, annesi Zeliha ile bir kişinin yağmurdan sığınmak için okula girdiğini ve mahsur kaldığını bildirdi. Bunun üzerine itfaiye ekipleri söz konusu kişilerin kurtarılması için çalışma başlattı.

Adıyaman'da sağanak yağmur - 4

Bu sırada okulun bahçesine giren Ahmet Arslan, göbeğini aşan su seviyesinde ilerleyerek okula girdi. Arslan,  "Annemle komşumuz olan kadına ulaştım. Okulun arka bahçesindelerdi. Merdiven yardımıyla okulun dışına çıkardım. Şu an durumları iyi" diye konuştu.

Adıyaman'da sağanak yağmur - 5

Anne Zeliha Aslan da yağmurun az yağdığını, komşusuyla beraber de güzel havada yürüyüş yapmak için evden çıktığını belirterek, "Yağmur çok olunca biz de okulun içine kaçtık. İçerde kalınca oğlumu aradım, o da geldi bizi kurtardı" dedi.

Adıyaman'da sağanak yağmur - 6

Öte yandan okulun bahçesindeki yağmur sularının da tahliyesine başlandı. Tahliye işlemi sürerken okulda araçları kalan vatandaşlar da halat yardımıyla otomobillerini kurtarmaya çalıştı.

Adıyaman'da sağanak yağmur - 7
Adıyaman'da sağanak yağmur - 8
Adıyaman'da sağanak yağmur - 9
Adıyaman'da sağanak yağmur - 10
Adıyaman'da sağanak yağmur - 11

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