AFAD'ın deprem tatbikatı gerçeği aratmadı

Böylelikle gerçek uygulamalardaki eksikleri tespit etmenin daha kolay olduğuna işaret eden Artun, şunları kaydetti:

"Bu tatbikatla eksiklerimizi tespit edip planlarımızı revize edecek şekilde gerçekleştirdik. Burada aynı zamanda ekiplerin koordinasyon ve işbirliğini hedefliyoruz. Ekiplerin bir arada çalışabilirliğini test ediyoruz. Daha önce öngörülemeyen eksikleri tespit edip gerçek olaylarda vatandaşın mağduriyetinin önüne geçmeye çalışıyoruz. Bu kapsamdaki tatbikatlarımız yarın da devam edecek. Katılan tüm ekiplere teşekkür ediyorum."