Afyonkarahisar'da heyelan: Köy yolları ulaşıma kapandı

Ekipler, yolun açılması için çalışma başlattı. Bölgede bazı tarım alanlarının da heyelan ve sağanaktan zarar gördüğü belirtildi.

''CAN KAYBIMIZ YOK'' Kaymakam Mehmet Miraç Topaloğlu, "Sabah Karamık Gölü etrafında kurulu olan Koçbeyli ve Armutlu köyleri yolunda heyelan olmuş. Ekiplerimizi hemen gönderdik. Çalışmalara başladı. Zarar tespit çalışmalarını da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri başlattı. Can kaybımız yok. Yalnız ekili arazi biraz zarar görmüş" dedi.