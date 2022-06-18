Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Haberler - Anadolu Ajansı 18.06.2022 - 22:49

Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - 1

'da sağanak etkili oldu. Kentte akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - 2

Ana ve ara yollarda trafik akışının aksadığı kentte, bazı iş yerleri ile evlerin bodrum katlarını su bastı.

Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - 3

Afyonkarahisar Belediyesi ile AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, su baskını ihbarlarıyla çalışma başlattı.

Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - 4

İscehisar ilçesinde sağanak nedeniyle Karaağaç köyü ile Acem derelerinin taştığı bildirildi.

Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - 5

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Çalışlar köyünde bazı evler ile besihaneleri su bastığı ve hayvanların telef olduğu belirtildi.

Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - 6

Bölgede mahsur kalan vatandaşların AFAD İl Müdürlüğü ile belediye ekiplerince kurtarıldığı kaydedilen açıklamada, tarım arazilerin zarar gördüğü ifade edildi.

Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - 7

İhsaniye, Şuhut ve Sandıklı ilçelerinde de sağanağın etkili olduğu belirtildi.

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