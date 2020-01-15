Ağrı'da 2 bin rakımda karla mücadele (30 dağ köyü yolu ulaşıma açıldı)

Yığınçal köyünde ikamet eden ve yolları ulaşıma açılan Hüsnü Turan da Doğubayazıt Kaymakamlığı İlçe Özel İdare ekiplerine teşekkür ederek, "Köyümüz konumu itibarıyla yaklaşık 2 bin rakımda. Bu nedenle yolumuz kışın çoğu zaman kapanıyor ama çok şükür aynı gün içinde de açılıyor. Allah devletimizden, kaymakamımızdan razı olsun. Çok memnunuz, yol konusunda hiçbir sıkıntımız yok" diye konuştu.