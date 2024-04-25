Avcılar'da kaldırım çöktü: 4 katlı bina boşaltıldı

İstanbul Avcılar'da 4 katlı bir binanın önündeki kaldırım ve basamakların olduğu bölüm çöktü. Olayda can kaybı yaşanmazken, bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Bu arada Şişli ilçesinde de yolda çökme meydana geldi. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, park halindeki bir otomobil ve minibüs çöken yolun içine düştü.

Avcılar'da kaldırım çöktü: 4 katlı bina boşaltıldı - 1

İstanbul'un Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi Nurel Sokak'taki 4 katlı binanın önündeki kaldırım ve binanın merdivenleri saat 12.30 sıralarında büyük bir gürültüyle çöktü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Avcılar'da kaldırım çöktü: 4 katlı bina boşaltıldı - 2

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Avcılar'da kaldırım çöktü: 4 katlı bina boşaltıldı - 3

ÖLEN VEYA YARALANAN YOK

Şans eseri yaralanan kimsenin olmadığı olayda çökmenin toprağın altının boşalması nedeniyle gerçekleştiği belirlendi.

Avcılar'da kaldırım çöktü: 4 katlı bina boşaltıldı - 4

Görevliler bölgede önlem alırken, binanın giriş ve çıkışını sağlamak için tahtalar birbirine çakılarak portatif bir yol yapıldı. Avcılar Belediyesi ekipleri de incelemelerde bulundu.

Avcılar'da kaldırım çöktü: 4 katlı bina boşaltıldı - 5

BİNA TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ

Ekiplerin incelemesinin ardından ise bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Avcılar'da kaldırım çöktü: 4 katlı bina boşaltıldı - 6

ŞİŞLİ'DE DE YOL ÇÖKTÜ

Bu arada Şişli ilçesi Yeşilçimen Sokağı'nda da yolda çökme meydana geldi. Park edilmiş bir otomobil ve minibüs çöken yolun içine düştü.

Avcılar'da kaldırım çöktü: 4 katlı bina boşaltıldı - 7

Ekiplerin çalışması sonucu 2 araç da düştüğü yerden vinç yardımıyla çıkarıldı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Avcılar'da kaldırım çöktü: 4 katlı bina boşaltıldı - 8
Avcılar'da kaldırım çöktü: 4 katlı bina boşaltıldı - 9
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