Avcılar'da kaldırım çöktü: 4 katlı bina boşaltıldı
İstanbul Avcılar'da 4 katlı bir binanın önündeki kaldırım ve basamakların olduğu bölüm çöktü. Olayda can kaybı yaşanmazken, bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Bu arada Şişli ilçesinde de yolda çökme meydana geldi. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, park halindeki bir otomobil ve minibüs çöken yolun içine düştü.
İstanbul'un Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi Nurel Sokak'taki 4 katlı binanın önündeki kaldırım ve binanın merdivenleri saat 12.30 sıralarında büyük bir gürültüyle çöktü.