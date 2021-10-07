Ahlat taşı, bölge insanı için de geçim kaynağını oluyor. Taş ocaklarına sabahın erken saatlerinde gelen işçiler, günlük ortalama 8-10 ton arasında değişen kaya parçalarını çivi ve balyozlarla çıkarıp işleme atölyelerine gönderiyor.

İlginin giderek arttığını belirten Nacaroğlu, "Her sabah saat 05.00’te evimizden çıkarak taş ocağına geliyoruz. Günde ortalama 30-40 kadar kaya parçası çıkarıyoruz. Atölyede şekillenen taşlar binaların dış cephe kaplamasında ya da yalıtımında kullanılıyor. Bu taşların en büyük özelliği, yaz aylarında serin, kış aylarında da sıcak tutmasıdır. Özellikle sıcak iklimin yaşandığı Adana bölgesinden bu yıl ciddi talep aldık. Dekorasyon için de bu taşlar kullanılıyor" diye konuştu.