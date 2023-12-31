Aile Destek Ödemesi zamlandı mı? Aile Destek Ödemesi 2024'te ne kadar olacak?

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Aile Destek Programı ödemeleri, 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık olarak hak sahiplerine ödeniyor.



Aile Destek Programı ödemelerine henüz zam gelmedi. Söz konusu ödemelerin artış tutarı ile asgari ücret zammı arasında bir bağ bulunmuyor.



Bu kapsamda kamu kurumları ya da yetkili kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.