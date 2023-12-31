Aile Destek Ödemesi zamlandı mı? Aile Destek Ödemesi 2024'te ne kadar olacak?
2024 Aile Destek Ödemesi zammı için gözler Bakanlık açıklamasına çevrildi. Türkiye'de 7 milyon kişiyi direkt, dolaylı olarak da milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı belli oldu. Asgari ücret 17 bin 2 lira olarak ödenecek. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammıyla birlikte Aile Destek Ödemesi'nden yararlanan vatandaşların araştırmaları da hız kazandı. Peki, Aile Destek Ödemesi 2024'te ne kadar olacak? Aile Destek Ödemesi zamlandı mı?
İşçi, işveren ve hükümet tarafının bulunduğu toplantı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti açıkladı. Bakan Işıkhan, asgari ücrete yüzde 49.11 oranında zam yapıldığını ve 2024 yılı için asgari ücretin 17 bin 2 liraya yükseltildiğini söyledi. Bu gelişme sonrası Aile Destek Programı ödemelerine zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. İşte konuya dair bilgiler...