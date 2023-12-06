AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ: Aralık ayı Aile Destek Ödemesi ne zaman yapılacak?
Her ay belirli tarihlerde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılan aile destek ödemelerinin, Aralık ayında ne zaman yatacağı sorgulanıyor. Aile Destek Programı ödemeleri, yeni ay ile beraber araştırma konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Peki, Aile destek ödemeleri ne zaman başlayacak?
Aralık ayı başlarken gözler Aile Destek Programı'nda ödeme takvimine çevrildi. Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılmakta. İhtiyaç sahibi birçok vatandaşın hesabına, her ayın belirli tarihlerinde yatırılan ödemeler için tarih duyurusu takip ediliyor. İşte, 2023 Aralık ayı Aile Destek Programı ödemelerinde son bilgiler...