AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ: Aralık ayı Aile Destek Ödemesi ne zaman yapılacak?

Aralık ayı başlarken gözler Aile Destek Programı'nda ödeme takvimine çevrildi. Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılmakta. İhtiyaç sahibi birçok vatandaşın hesabına, her ayın belirli tarihlerinde yatırılan ödemeler için tarih duyurusu takip ediliyor. İşte, 2023 Aralık ayı Aile Destek Programı ödemelerinde son bilgiler...