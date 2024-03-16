Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanla 8 bin işçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Alınacak personeller Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek. Başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte gözler sonuçlara çevrildi. Peki, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuruları 21 Şubat, 11 Mart tarihleri arasında alındı. Adaylar şimdi başvuruların değerlendirilmesini bekliyor.