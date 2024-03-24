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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı: Başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuru sonuçları için geri sayım başladı. 21 Şubat-11 Mart tarihleri arasında tamamlanan başvuruların ardından, başvuruda bulunan adayların gözü sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2024 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı: Başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

2024 yılı Aile Bakanlığı personel alımına ilişkin bekleyiş sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan ilan sonrasında, personel alımı, destek personeli, aşçı, temizlik personeli gibi birçok kadro için personel alınacak. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı: Başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

AİLE BAKANLIĞI 8 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuruları 11 Mart tarihinde tamamlanmıştı. Şimdi gözler başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.

Alınan başvuruların değerlendirilmesi ardından başvuru sonuçları ilan edilecek. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuru sonuçlarının nisan ayında açıklanması bekleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı: Başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

a) Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısı kadar asil aday ve 4 katı kadar yedek aday belirlenecek.

b) KPSS puanları eşit olan adayların bulunması halinde; doğum tarihi önce olan aday, bunda da eşitlik olması halinde mezuniyet tarihi önce olan aday üst sırada yer alacak.

c) Alıma ilişkin duyuru Bakanlığın resmi internet sayfalarında (www.aile.gov.tr ve/veya aile.gov.tr/pgm) yayımlanacaktır. Bilgilendirmeler Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı: Başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 4

ALIMI YAPILACAK KADROLAR BELLİ OLDU

Yapılacak olan personel alımı, destek personeli, aşçı, temizlik personeli, şoför, yaşlı ve çocuk bakıcısı, engelli bakıcısı, güvenlik görevlisi, büro personeli, tekniker, sağlık personeli, çocuk gelişimcisi, psikolog ve sosyal çalışmacı gibi kadrolardan olacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı: Başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 5

ATAMA SÜRECİ HAKKIDA

a) Yerleştirme işlemleri sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgelere ilişkin ayrıca duyuru yapılacak.

b) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 03.06.2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. Atama işlemi bunun sonucuna göre yapılacak.

c) Atama işlemlerinin yapılması için bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde evrak teslim etmeyen veya gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların atama işlemleri yapılmayacak.

ç) Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan veya hakkından feragat eden adayların ataması iptal edilecek olup, bu adaylar için başvuru ve yerleştirme sonuçları kazanılmış hak sayılmayacak.

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