Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı: Başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuru sonuçları için geri sayım başladı. 21 Şubat-11 Mart tarihleri arasında tamamlanan başvuruların ardından, başvuruda bulunan adayların gözü sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2024 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2024 yılı Aile Bakanlığı personel alımına ilişkin bekleyiş sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan ilan sonrasında, personel alımı, destek personeli, aşçı, temizlik personeli gibi birçok kadro için personel alınacak. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?