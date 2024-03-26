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Akdeniz Belediyesi hangi partide? Akdeniz Belediye başkanı kimdir? Akdeniz Belediye başkan adayları

Akdeniz Belediyesi hangi partide? Akdeniz Belediye Başkanı kimdir? Akdeniz Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Mersin Akdeniz Belediyesini hangi parti kazandı ve Mersin Akdeniz Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Mersin Akdeniz yerel seçim sonuçları..

Akdeniz Belediyesi hangi partide? Akdeniz Belediye başkanı kimdir? Akdeniz Belediye başkan adayları - 1

AKDENİZ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Mersin Akdeniz Belediyesini 47.789 alınan oy ve %34.29oy oranı ile AK Parti adayı Mustafa Muhammet Gültak
kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti %34.29
  • HDP %31.55
  • CHP %28.44
  • DP %4.28
  • Saadet Partisi %0.60
  • DSP %0.23
  • Diğer %0.6

TÜRKİYE HABERLERİ

Akdeniz Belediyesi hangi partide? Akdeniz Belediye başkanı kimdir? Akdeniz Belediye başkan adayları - 2

AKDENİZ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Akdeniz Belediyesi Başkanı Mustafa Muhammet Gültak Kimdir?

1969 yılında Mersin'de doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Mersin'de tamamladı. 1991 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu. 2001-2003 yılları arasında Mersin Eczacılar Odası Disiplin Kurulu Üyeliği, 2003-2005 yılları arasında Mersin Eczacılar Odası Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. 1992 yılından bu yana serbest eczacılık yaptı. 2004-2008 yılları arasında AK Parti Mersin İl Başkanlığı görevini yürüttü.
25. Dönem Mersin Milletvekili olarak görev yapmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Mersin ili Akdeniz ilçesi Belediye Başkanı olarak seçildi.
Akdeniz Belediyesi hangi partide? Akdeniz Belediye başkanı kimdir? Akdeniz Belediye başkan adayları - 3

AKDENİZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • MUSTAFA MUHAMMET GÜLTAK
  • ONUR KÖSEL
  • HOŞYAR SARIYILDIZ
  • MEHMET DİNDAR
  • İBRAHİM HALİL KARAYILAN
  • RAMAZAN ÇALOĞLU
  • CEMİL EVİS
  • MÜRSEL ÇİFTÇİ
  • MUSTAFA TEKBAŞ
  • HAMİT SAKAR
  • MEHMET ÖZKANER
  • AYHAN GEZMİŞOĞLU
  • CEMİL KARA
  • NESİBE TEKER HAZİM
  • ZÜBEYİR AKBAŞ
  • GÖKHAN BENER
  • ALİ NEŞET YAZAR
  • EMRAH ŞİMŞEK
  • MEHMET FARUK SÜZEN
  • FIRAT ARKALI
Akdeniz Belediyesi hangi partide? Akdeniz Belediye başkanı kimdir? Akdeniz Belediye başkan adayları - 4

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