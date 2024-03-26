Akdeniz Belediyesi hangi partide? Akdeniz Belediye başkanı kimdir? Akdeniz Belediye başkan adayları

AKDENİZ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Akdeniz Belediyesi Başkanı Mustafa Muhammet Gültak Kimdir?





1969 yılında Mersin'de doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Mersin'de tamamladı. 1991 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu. 2001-2003 yılları arasında Mersin Eczacılar Odası Disiplin Kurulu Üyeliği, 2003-2005 yılları arasında Mersin Eczacılar Odası Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. 1992 yılından bu yana serbest eczacılık yaptı. 2004-2008 yılları arasında AK Parti Mersin İl Başkanlığı görevini yürüttü.25. Dönem Mersin Milletvekili olarak görev yapmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Mersin ili Akdeniz ilçesi Belediye Başkanı olarak seçildi.