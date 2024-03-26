Akdeniz Belediyesi hangi partide? Akdeniz Belediye başkanı kimdir? Akdeniz Belediye başkan adayları
Akdeniz Belediyesi hangi partide? Akdeniz Belediye Başkanı kimdir? Akdeniz Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Mersin Akdeniz Belediyesini hangi parti kazandı ve Mersin Akdeniz Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Mersin Akdeniz yerel seçim sonuçları..
AKDENİZ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Mersin Akdeniz Belediyesini 47.789 alınan oy ve %34.29oy oranı ile AK Parti adayı Mustafa Muhammet Gültak
kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti %34.29
- HDP %31.55
- CHP %28.44
- DP %4.28
- Saadet Partisi %0.60
- DSP %0.23
- Diğer %0.6