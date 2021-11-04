Akdeniz’i istila eden balık türü sayısı 66’ya yükseldi

Haberler - İHA 04.11.2021 - 11:10 | Son Güncelleme : 04.11.2021 - 11:13
Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, küresel ısınma ve Süveyş Kanalı’nın derinleşmesi nedeniyle Kızıldeniz’den gelip Akdeniz’i istila eden balık türü sayısının, 1 türün daha katılımı ile 66’ya yükseldiğini söyledi.
Akdeniz’in balık verimliliğini değerlendiren Dr. Gökoğlu, şunları söyledi:
“Süveyş Kanalı’nın açıldığı güzergâh tuz gölleri üzerinden açılıyor. Burada 2-3 göl var. Tuzluluk bir bariyer oluşturdu. Akdeniz ile bağlantı kurulduğu zaman tuz göllerinde bulunan fazla tuzluluk göçleri engelledi. Süreç içerisinde Süveyş Kanalı derinleştirilerek genişletildi.”
Baraj yapılınca Nil Nehri’nin sularının azaldığını ve Süveyş Kanalı’nın ağzında tuzluluk bariyerinin ortadan kalktığını belirten Gökoğlu, "Küresel ısınma sonrasında Akdeniz’in suları ısındı. Kızıldeniz ile Akdeniz arasındaki bariyer ortadan kalktı. Akdeniz’in su yapısı değişmeye başladı” dedi.
İskenderun Körfezinde tespit edilen tür sayısının 100’e yaklaştığını belirten Gökoğlu, Kızıldeniz Barbunu çok çıkmaya başladığını, yerli barbunun gittikçe azaldığını kaydetti.