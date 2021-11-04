Akdeniz’i istila eden balık türü sayısı 66’ya yükseldi

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, küresel ısınma ve Süveyş Kanalı’nın derinleşmesi nedeniyle Kızıldeniz’den gelip Akdeniz’i istila eden balık türü sayısının, 1 türün daha katılımı ile 66’ya yükseldiğini söyledi.