Akdeniz’i istila eden balık türü sayısı 66’ya yükseldi

Akdeniz’i istila eden balık türü sayısına yeni bir tür daha eklenerek 66’ya yükseldi. Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökoğlu, küresel ısınma ve Süveyş Kanalı’nın derinleşmesinin artışta etkili olduğunu belirtti.

Haberler - İHA 04.11.2021 - 11:10 | Son Güncelleme : 04.11.2021 - 11:13

Akdeniz’i istila eden balık türü sayısı 66’ya yükseldi - 1

Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, küresel ısınma ve Süveyş Kanalı’nın derinleşmesi nedeniyle Kızıldeniz’den gelip Akdeniz’i istila eden balık türü sayısının, 1 türün daha katılımı ile 66’ya yükseldiğini söyledi.

Akdeniz’i istila eden balık türü sayısı 66’ya yükseldi - 2

Akdeniz’in balık verimliliğini değerlendiren Dr. Gökoğlu, şunları söyledi: 

“Süveyş Kanalı’nın açıldığı güzergâh tuz gölleri üzerinden açılıyor. Burada 2-3 göl var. Tuzluluk bir bariyer oluşturdu. Akdeniz ile bağlantı kurulduğu zaman tuz göllerinde bulunan fazla tuzluluk göçleri engelledi. Süreç içerisinde Süveyş Kanalı derinleştirilerek genişletildi.”

Akdeniz’i istila eden balık türü sayısı 66’ya yükseldi - 3

Baraj yapılınca Nil Nehri’nin sularının azaldığını ve Süveyş Kanalı’nın ağzında tuzluluk bariyerinin ortadan kalktığını belirten Gökoğlu, "Küresel ısınma sonrasında Akdeniz’in suları ısındı. Kızıldeniz ile Akdeniz arasındaki bariyer ortadan kalktı. Akdeniz’in su yapısı değişmeye başladı” dedi. 

Akdeniz’i istila eden balık türü sayısı 66’ya yükseldi - 4

"KIYILARIMIZDA KIZILDENİZ BARBUNU  ÇOK ÇIKMAYA BAŞLADI"

İskenderun Körfezinde tespit edilen tür sayısının 100’e yaklaştığını belirten Gökoğlu, Kızıldeniz Barbunu çok çıkmaya başladığını, yerli barbunun gittikçe azaldığını kaydetti.

Akdeniz’i istila eden balık türü sayısı 66’ya yükseldi - 5
Akdeniz’i istila eden balık türü sayısı 66’ya yükseldi - 6
Akdeniz’i istila eden balık türü sayısı 66’ya yükseldi - 7

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