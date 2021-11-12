Altından fay hattı geçen 24 şehir

Türkiye'de merkezinden diri fay hattı geçen şehirlerin sayısının 24 olduğu bildirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Aykan söz konusu 24 kentin risk altında olduğunu öne sürdü. İşte o 24 şehir...

Haberler - İHA 12.11.2021 - 14:29 | Son Güncelleme : 12.11.2021 - 15:31

Altından fay hattı geçen 24 şehir - 1

En etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde olan 'de; Kuzey Anadolu , Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı olmak üzere 3 büyük fay hattı bulunuyor.

Altından fay hattı geçen 24 şehir - 2

Uzmanlar küçük çaplı fay hatlarıyla birlikte yurdun büyük bir bölümünün deprem tehdidi altında yer aldığını belirtiyor. Peki 'de kaç adet fay hattı var ve bu fay hatları hangi şehirlerin altından geçiyor?

Altından fay hattı geçen 24 şehir - 3

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Aysun Aykan konuyla ilgili son bilgileri verdi.

Altından fay hattı geçen 24 şehir - 4

’nin önemli bir bölümünün deprem tehlikesi ve riski altında bulunduğunu kaydeden Aykan, "Diri Fay haritasına bakıldığında; 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahip yaklaşık 500 diri fay bulunmaktadır" dedi.

Altından fay hattı geçen 24 şehir - 5

Aykan, "Bu faylardan özellikle kırılma zamanı gelmiş olanların yani sismik boşluk olarak tanımladığımız, yerleşim yerlerinden geçenler büyük risk oluşturmaktadır. Marmara Denizi içindeki Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey koluna ait fay segmenti ve Balıkesir-Gökçeyazı Fayı da sismik boşluktur ve Buralara çok dikkat edilmesi gerekir" diye konuştu.

Altından fay hattı geçen 24 şehir - 6

Son çalışmalara göre merkezinden diri fay geçen şehir sayısının 24'e yükseldiği bilgisini veren Aykan, risk altında olduğunu öne sürdüğü illeri şöyle sıraladı:

Altından fay hattı geçen 24 şehir - 7

BALIKESİR

Altından fay hattı geçen 24 şehir - 8

KOCAELİ

Altından fay hattı geçen 24 şehir - 9

BURSA

Altından fay hattı geçen 24 şehir - 10

BOLU

Altından fay hattı geçen 24 şehir - 11

SAKARYA

Altından fay hattı geçen 24 şehir - 12

MANİSA

Altından fay hattı geçen 24 şehir - 13

İZMİR

Altından fay hattı geçen 24 şehir - 14

AYDIN

Altından fay hattı geçen 24 şehir - 15

MUĞLA

Altından fay hattı geçen 24 şehir - 16

DENİZLİ

Altından fay hattı geçen 24 şehir - 17

BURDUR

Altından fay hattı geçen 24 şehir - 18

KÜTAHYA

Altından fay hattı geçen 24 şehir - 19

ESKİŞEHİR

Altından fay hattı geçen 24 şehir - 20

KONYA

Altından fay hattı geçen 24 şehir - 21

AKSARAY

Altından fay hattı geçen 24 şehir - 22

TOKAT

Altından fay hattı geçen 24 şehir - 23

KAYSERİ

Altından fay hattı geçen 24 şehir - 24

OSMANİYE

Altından fay hattı geçen 24 şehir - 25

HATAY

Altından fay hattı geçen 24 şehir - 26

KAHRAMANMARAŞ

Altından fay hattı geçen 24 şehir - 27

ERZURUM

Altından fay hattı geçen 24 şehir - 28

ERZİNCAN

Altından fay hattı geçen 24 şehir - 29

HAKKARİ

Altından fay hattı geçen 24 şehir - 30

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