NTV

Amasya'da lapa lapa kar

İHA

Amasya’da günün erken saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerdeki evlerin çatılarını, parkları ve araçların üstünü beyaza bürüdü.

  • 1

    Amasya'da günün erken saatlerinde yer yer lapa lapa şeklindeki kar yağışı vatandaşları şaşırttı.
  • 2

    Bu dönemde ilk defa kar yağışıyla karşılaştığını ve şaşırdığını belirten 66 yaşındaki Salim Yıldırım, durumu mevsim değişikliklerine bağladığını söyledi.
  • 3

    Büfelere ekmek dağıtımı yapan Ertuğrul Yenisoy da, karla karışık yağmur şeklinde başlayan yağışın daha sonra lapa lapa kara dönüştüğünü anlattı.
  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin