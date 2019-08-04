Amazon'un kurucusu Bezos'un tatil yaptığı yat Göcek'te
DHA
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un, Ege ve Akdeniz koylarını gezdiği 'Flying Fox' adlı lüks yatı, Fethiye Göcek'te açıklarında demirledi.
-
1Dünyanın en zengini ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un (55) Bodrum, Datça ve Marmaris Selimiye açıklarında tatilini geçirdiği, 'Flying Fox' adlı lüks yatı, dün Fethiye Göcek açıklarında demirlendi.
-
2Lüks yatın ışıkları, gece boyunca yandı. Alman firmasına ait olan ve günlük kirasının 400 bin euro olduğu öğrenilen 'Flying Fox' adlı lüks yatta, Bezos'un dinlendiği belirtildi.
-
3Göcek'te bugün denize girmek ve güneşlenmek isteyenlerin yanı sıra Göcek koylarını dolaşmak için tekne turuna çıkan tatilciler, 'lüks yatı dikkatle inceledi.
-
4Tatilciler, tekne turu sırasında yanından geçtikleri 'Flying Fox'un fotoğraflarını çekti.
-
5Forbes'un verilerine göre Jeff Bezos 117.8 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişi olma unvanını elinde bulunduruyor.