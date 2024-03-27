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Ankara Belediye başkan adayları kimlerdir? Ankara Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Ankara Büyükşehir Belediye başkanı kimdir?

Ankara Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Ankara Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Büyükşehir Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara yerel seçim sonuçları..

Ankara Belediye başkan adayları kimlerdir? Ankara Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Ankara Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 1

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesini 1.662.183 alınan oy ve %50.93 oy oranı ile CHP adayı MANSUR YAVAŞ kazanmıştır.

Ankara Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

  • AK Parti 19
  • CHP 3
  • MHP 3

TÜRKİYE HABERLERİ

Ankara Belediye başkan adayları kimlerdir? Ankara Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Ankara Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 2

ANKARA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş Kimdir?

Mansur Yavaş, 23 Mayıs 1955’te Ankara, Beypazarı’nda doğmuştur. Avukat, siyasetçi ve Ankara Belediye Başkanı’dır.


İlk, orta ve lise eğitimini Beypazarı’nda tamamlayan Yavaş, 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Askerliğini savcı olarak yapmış ve 13 yıl Beypazarı’nda serbest avukat olarak çalışmıştır.

1989-1994 yılları arasında Beypazarı Belediyesi Meclis üyesi, 1999-2009 yılları arasında da iki dönem Beypazarı Belediye Başkanı olarak görev almıştır.

2009, 2014, 2019 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na aday olmuş ve 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Belediye Başkanı seçilmiştir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ankara Belediye başkan adayları kimlerdir? Ankara Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Ankara Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 3

ANKARA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

Ankara Belediye başkan adayları kimlerdir? Ankara Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Ankara Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 4

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