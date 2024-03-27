Ankara Belediye başkan adayları kimlerdir? Ankara Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Ankara Büyükşehir Belediye başkanı kimdir?
Ankara Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Ankara Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Büyükşehir Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara yerel seçim sonuçları..
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesini 1.662.183 alınan oy ve %50.93 oy oranı ile CHP adayı MANSUR YAVAŞ kazanmıştır.
Ankara Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
- AK Parti 19
- CHP 3
- MHP 3