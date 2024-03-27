Ankara Belediye başkan adayları kimlerdir? Ankara Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Ankara Büyükşehir Belediye başkanı kimdir?

ANKARA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş Kimdir?

Mansur Yavaş, 23 Mayıs 1955’te Ankara, Beypazarı’nda doğmuştur. Avukat, siyasetçi ve Ankara Belediye Başkanı’dır.



İlk, orta ve lise eğitimini Beypazarı’nda tamamlayan Yavaş, 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Askerliğini savcı olarak yapmış ve 13 yıl Beypazarı’nda serbest avukat olarak çalışmıştır.



1989-1994 yılları arasında Beypazarı Belediyesi Meclis üyesi, 1999-2009 yılları arasında da iki dönem Beypazarı Belediye Başkanı olarak görev almıştır.



2009, 2014, 2019 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na aday olmuş ve 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Belediye Başkanı seçilmiştir.



Evli ve iki çocuk babasıdır.