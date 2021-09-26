Ankara merkezli 20 ilde sahte para operasyonu: 96 gözaltı

Ankara merkezli 20 ilde 116 şüpheliye yönelik "Benjamin" isimli sahte para operasyonu düzenlendi. 96 kişi yakalanırken, şüphelilerin piyasaya yaklaşık 5 milyon lira değerinde sahte döviz ve Türk lirası sürdüğü belirlendi.

Anadolu Ajansı - DHA 26.09.2021 - 15:10

Ankara merkezli 20 ilde sahte para operasyonu: 96 gözaltı - 1
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu piyasaya sahte para süren bir suç örgütünün izine ulaştı. Ekipler, yaklaşık 1 yıllık teknik ve fiziki takibinin ardından 116 kişilik örgüte, 24 Eylül sabahı operasyon düzenledi.
Ankara merkezli 20 ilde sahte para operasyonu: 96 gözaltı - 2

Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, 130 bin lira, 33 bin 860 dolar, 25 bin 750 avro, 13 ruhsatsız silah, 1 uzun namlulu tüfek ve tarihi eser görünümü verilmiş sikkeler ele geçirildi, sahte para yapımında kullanılan çok sayıda alete el konuldu.

Ankara merkezli 20 ilde sahte para operasyonu: 96 gözaltı - 3
Öte yandan 'sahte para' ismiyle kurdukları sosyal medya hesapları üzerinden müşteri çeken örgütün, verdikleri sahte paranın yüzde 30'unu gerçek para olarak istediği öğrenildi.
Ankara merkezli 20 ilde sahte para operasyonu: 96 gözaltı - 4
Örgütün sahte paraları ise müşterilerine kargo yoluyla ve tanımadıkları kişilerin kimlik bilgileriyle yolladıkları tespit edildi. Örgütün yurt dışına da sahte para gönderdiği, özellikle Irak ve Lübnan'dan gelen sahte dövizleri yabancı kişiler üzerinden piyasaya sürdüğü saptandı.
Ankara merkezli 20 ilde sahte para operasyonu: 96 gözaltı - 5

DOLARA 'BENJAMİN' DİYORLAR

Ayrıca ülkenin hemen hemen her ilinde faaliyet gösteren örgüt üyelerinin, bu oluşumdan faydalanarak sahte sikke satarak da gelir elde ettiği belirtildi. Polisin takibine takılmamak için şifreli dil kullanan örgüt üyelerinin dolara 'Benjamin' dediği, Türk Lirası için de 'halı', 'kumaş' ve 'çanta' gibi isimler kullandığı saptandı. Operasyonda bu nedenle 'Benjamin' ismi verildiği öğrenildi.
Ankara merkezli 20 ilde sahte para operasyonu: 96 gözaltı - 6

Sahte para basılan ev ile paraları piyasaya sürdükleri kıraathanenin bulunduğu sokakta gözcülerin olduğu tespit edildi. Örgüt lideri Ensari V.'nin kendini 'para uzmanı' olarak tanıttığı, müşterilerine piyasaya sürdüğü sahte paraların 2020 model para sayma makineleri ile eski ATM'lerden geçtiği vaadinde bulunduğu ifade edildi.

Ankara merkezli 20 ilde sahte para operasyonu: 96 gözaltı - 7
Yapılan incelemede sahte paraların para sayma makineleri ile eski tip ATM'lerden geçtiği öğrenildi. Bu yöntemle örgütün piyasaya yaklaşık 5 milyon lira sahte para sürdüğü tespit edildi.
Ankara merkezli 20 ilde sahte para operasyonu: 96 gözaltı - 8

Suç örgütü üyelerinin bazılarının terör örgütü PKK üyesi olmak ve propaganda yapmak suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi.

Ankara merkezli 20 ilde sahte para operasyonu: 96 gözaltı - 9

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, diğer zanlıları yakalamaya yönelik çalışmaların ise sürdüğü kaydedildi.

Ankara merkezli 20 ilde sahte para operasyonu: 96 gözaltı - 10
Ankara merkezli 20 ilde sahte para operasyonu: 96 gözaltı - 11
Ankara merkezli 20 ilde sahte para operasyonu: 96 gözaltı - 12

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