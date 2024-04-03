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Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde, atıl durumdaki araç lastiklerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek iş yerlerine de sıçrayan yangın nedeniyle gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı - 1

Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde öğle saatlerinde atık kağıt ve lastiklerin tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı - 2

GÖKYÜZÜNÜ SİYAH DUMANLAR KAPLADI

Yangın, dakikalar içinde çevredeki iş yerlerine sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle gökyüzünde yoğun duman tabakası oluştu.

Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı - 3

İhbar üzerine olay yerine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Yenimahalle, Keçiören, Sincan ve Etimesgut belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı - 4

PARK HALİNDEKİ 2 OTOMOBİL YANDI

Ancak rüzgar, itfaiyenin çalışmasını güçleştirdi. İlk belirlemelere göre yangın çevredeki 4 iş yerinde etkili oldu. Bölgede park halindeki 2 otomobil de yandı.

Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı - 5

Öte yandan itfaiyenin müdahalesi sırasında Hurdacılar Sitesi esnafı, iş yerlerindeki değerli malzemelerini alandan uzaklaştırmaya çalıştı.

Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı - 6

İtfaiye ekipleri, kentin birçok yerinden görülen yangına müdahale ediyor.

Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı - 7

MANSUR YAVAŞ: CAN KAYBI YOK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da olay yerine giderek söndürme çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Yavaş, yangında can kaybı yaşanmadığını belirterek, müdahalenin sürdüğünü söyledi.

Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı - 8

Rüzgarın etkisiyle yangın büyüyünce alevlere havadan da müdahale edildi. İtfaiye ekipleri yerden müdahale ederken helikopterler de havadan alevlerin üzerine su bıraktı.

Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı - 9

Ankara Valiliği'nden de yangınla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlimiz Yenimahalle ilçesi İvedikköy Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde atıl lastiklerin yer aldığı açık alanda yangın hadisesi meydana gelmiş, çevredeki hafif metallerin tutuşması ve rüzgarın da etkisiyle yangın bölgedeki iş yerlerine sirayet etmiştir. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmiş olup, söndürme çalışmaları havadan ve karadan tüm hızıyla devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı - 10
Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı - 11
Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı - 12
Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı - 13
Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı - 14
Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı - 15
Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı - 16
Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı - 17
Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı - 18
Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı - 19
Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı - 20
Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı - 21
Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı - 22
Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı - 23
Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı - 24
Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı - 25
Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı - 26
Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı - 27
Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı - 28
Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı - 29
Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı - 30
Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı - 31
Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı - 32
Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı - 33
Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı - 34
Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı - 35
Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı - 36
Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı - 37
Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı - 38
Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı - 39
Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı - 40
Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı - 41
Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı - 42
Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı - 43
Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı - 44
Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı - 45
Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı - 46
Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı - 47
Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı - 48
Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı - 49
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