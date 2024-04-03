Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı

Ankara Valiliği'nden de yangınla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlimiz Yenimahalle ilçesi İvedikköy Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde atıl lastiklerin yer aldığı açık alanda yangın hadisesi meydana gelmiş, çevredeki hafif metallerin tutuşması ve rüzgarın da etkisiyle yangın bölgedeki iş yerlerine sirayet etmiştir. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmiş olup, söndürme çalışmaları havadan ve karadan tüm hızıyla devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.