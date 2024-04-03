Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde, atıl durumdaki araç lastiklerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek iş yerlerine de sıçrayan yangın nedeniyle gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde öğle saatlerinde atık kağıt ve lastiklerin tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.