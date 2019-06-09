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Ankara'da kuvvetli sağanak nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı, İHA

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kuvvetli sağanak nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdiği bildirildi.

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    Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan sağanak nedeniyle Çankaya ilçesinde taşkın suya kapılan A. Arslan ve Etimesgut ilçesinde iş yerine dolan suyu temizlemek isterken elektrik akımına kapılan M. Altınışık ile konutuna dolan suyun yol açtığı panik ve heyecan sonucu kalp krizi geçiren M. Önder'in yaşamını yitirdiği belirtildi.
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    Öte yandan, Polatlı'da bir kısım ekili alanın su baskınına maruz kaldığı, AFAD, DSİ, belediyeler başta olmak üzere sorumlu tüm birimlerin yağışların başladığı andan itibaren kendi sorumluluk alanlarında müdahale ve hasar tespitine yönelik gerekli çalışmaları yoğun şekilde sürdürdüğü kaydedildi.
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