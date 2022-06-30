Ankara'da sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 30.06.2022 - 19:29
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bugün için sarı uyarı yaptığı iller arasında yer alan Ankara'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.
Özellikle Keçiören, Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.
Sürücüler suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar suda sürüklendi. Bazı bölgelerde ise araçlar yolda kalarak suya gömüldü.
Birçok noktada binaların giriş katlarında bulunan ev ve iş yerlerini su bastı.
Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suyu boşaltmaya çalışırken, itfaiye ekipleri de su tahliye etmek için çalışma başlattı