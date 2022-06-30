Ankara'da sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 30.06.2022 - 19:29

Ankara'da sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bugün için sarı uyarı yaptığı iller arasında yer alan 'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

Ankara'da sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı - 2

Özellikle Keçiören, Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Ankara'da sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı - 3

Sürücüler suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar suda sürüklendi. Bazı bölgelerde ise araçlar yolda kalarak suya gömüldü. 

Ankara'da sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı - 4

Birçok noktada binaların giriş katlarında bulunan ev ve iş yerlerini su bastı.

Ankara'da sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı - 5

Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suyu boşaltmaya çalışırken, itfaiye ekipleri de su tahliye etmek için çalışma başlattı

Ankara'da sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı - 6
Ankara'da sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı - 7
Ankara'da sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı - 8
Ankara'da sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı - 9
Ankara'da sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı - 10
Ankara'da sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı - 11
Ankara'da sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı - 12
Ankara'da sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı - 13
Ankara'da sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı - 14

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