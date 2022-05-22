Ankara'da zehirlenen 9 yavru köpekten 2'si öldü

Tel çevirip, kamera taktırdıklarını anlatan Taşkıran, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kameramız önden girişleri alıyor ancak arka taraftan görmediği bir yer var. 2 yavrumuzu kaybettik. Toplam 9 köpeğimiz zehirlendi. 2-3 tane daha yavrumuz var ama şimdilik belirti yok. Birkaç gün sonra da belirtiler çıkabiliyor, onları da takip ediyoruz. Bugün burada olan gelişigüzel buraya gelen insanların yaptığı bir şey değil, tamamen bize mesaj vermek, misilleme yapmak. 'Biz bunu bitireceğiz' mesajı açıkça."