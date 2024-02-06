Anneler Günü ne zaman? 2024 Anneler Günü tarihi

Anneler Günü, 2024 yılıın gelmesiyle birlikte binlerce kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Her yıl mayıs ayında kutlanan Anneler Günü, bu yıl yine birçok kişinin annesine hediyeler alıp, onları mutlu etmesiyle güzel bir atmosferde geçecek. İşte, 2024 Anneler Günü tarihi...