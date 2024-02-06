Anneler Günü ne zaman? 2024 Anneler Günü tarihi
Yeni yılla beraber özel günlerin tarih araştırmaları da başladı. Bu yılın Anneler Günü tarihi de annelerini bu özel günlerinde unutmamak ve sevindirmek isteyen kişiler tarafından sorgulanıyor. Peki, Anneler Günü ne zaman?
Anneler Günü, 2024 yılıın gelmesiyle birlikte binlerce kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Her yıl mayıs ayında kutlanan Anneler Günü, bu yıl yine birçok kişinin annesine hediyeler alıp, onları mutlu etmesiyle güzel bir atmosferde geçecek. İşte, 2024 Anneler Günü tarihi...