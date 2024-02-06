Anneler Günü ne zaman? 2024 Anneler Günü tarihi

Yeni yılla beraber özel günlerin tarih araştırmaları da başladı. Bu yılın Anneler Günü tarihi de annelerini bu özel günlerinde unutmamak ve sevindirmek isteyen kişiler tarafından sorgulanıyor. Peki, Anneler Günü ne zaman?

Anneler Günü ne zaman? 2024 Anneler Günü tarihi - 1

Anneler Günü, 2024 yılıın gelmesiyle birlikte binlerce kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Her yıl mayıs ayında kutlanan Anneler Günü, bu yıl yine birçok kişinin annesine hediyeler alıp, onları mutlu etmesiyle güzel bir atmosferde geçecek. İşte, 2024 Anneler Günü tarihi...

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Anneler Günü ne zaman? 2024 Anneler Günü tarihi - 2

2024 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Mayıs aylarının ikinci pazar günleri kutlanan Anneler Günü, bu yıl da duygusal anlara sahne olacak.

Anneler Günü bu yıl 12 Mayıs 2024 Pazar günü kutlanacak.

Anneler Günü ne zaman? 2024 Anneler Günü tarihi - 3

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar.

Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

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