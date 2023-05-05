Anneler Günü ne zaman kutlanacak, kaç gün kaldı? İşte 2023 Anneler Günü tarihi

Dünya'da farklı günlerde kutlanan Anneler Günü, en yaygın şekliyle mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır, bu nedenle tarih her yıl değişir. Mayıs ayının ilk haftalarıyla birlikte 2023 Anneler Günü tarihi de merak edildi.
Her sene Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü, 2023 yılında 14 Mayıs 2023 tarihinde kutlanacak.
Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.
ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.