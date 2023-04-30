Anneler Günü ne zaman, mayıs ayının kaçında? İşte Anneler Günü tarihi

Çocuklar ve anneler arasındaki eşsiz sevgi bağının bir kez daha hatırlatılacağı Anneler Günü için geri sayım sürüyor. Bu özel günde annelerini çeşitli şekillerde şımartmak isteyenler, Anneler Günü'nün tarihini araştırıyor.
Evrensel günlerden biri olan Anneler Günü, dünyanın birçok yerinde çeşitli günlerde kutlanır, ancak en yaygın olarak mart, nisan veya mayıs aylarında kutlanır.
Türkiye'de Anneler Günü her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanıyor. Anneler Günü bu yıl 14 Mayıs 2023 tarihine denk geliyor.
Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.
Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.
ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.