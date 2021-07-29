Antalya, Adana, Mersin, Aydın, Muğla, Osmaniye ve Kayseri'de orman yangınları

Türkiye, birçok noktada orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Adana, Osmaniye, Mersin, Kayseri, Antalya'nın ardından Muğla'nın Marmaris ve Milas ilçeleri ile Aydın Didim'den de alevler yükseliyor. Antalya'daki yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Oymapınar Barajı'nda mahsur kalan 10 kişi ise kurtarıldı. Mersin Silifke'deki yangın nedeniyle de Antalya kara yolu bir süre ulaşıma kapatıldı.

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NTV Haber - Anadolu Ajansı - DHA 29.07.2021 - 16:32

TÜRKİYE'NİN GÜNEY HATTI ALEVLERE TESLİM

ANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün öğle saatlerinde Kavaklı, Sarılar, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Alevlerin tehdit ettiği 18 köy ve mahallede yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Özellikle Kalemler bölgesinde tahliye edilen birçok ev yangından zarar gördü.

MANAVGAT YANGININDA 3 CAN KAYBI AFAD, Manavgat'taki yangında 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, "1'i ağır 138 vatandaşımız etkilenmiştir. 58 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir" denildi.

BARAJDA MAHSUR KALAN 10 KİŞİ KURTARILDI Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Oymapınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığını ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıklamıştı. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, mahsur kalan 10 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Antalya'da Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde de orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevler Manavgat ilçesi Oymapınar Barajı çevresine kadar geldi. Yangın nedeniyle Akseki'nin Kepezbeleni Mahallesi ile Manavgat ilçesine bağlı Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi ve Ulukapı Mahalleri'ndeki bazı evler boşaltıldı.

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, yangının saat 00.30 sıralarında başladığını söyledi.

Yangının kısa sürede Kepezbeleni Mahallesi'ni sardığını aktaran Hülür, "Yangın nedeniyle Kepezbeleni yolu kapandı, 13 kişi mahallede mahsur kaldı. İtfaiye, Jandarma ekiplerimizin müdahalesiyle 12 kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen 82 yaşındaki Hasan Ali Yüksel maalesef yaşamını yitirdi. Mahalledeki evlerin yüzde 80'i de yanmış durumda" dedi.

Hülür, havadan ve karadan müdahale edilen yangının mahalle içinde, kontrol altına alındığını, ancak çevrede ise devam ettiğini kaydetti.

ANTALYA'NIN İKİ İLÇESİNDE DAHA YANGIN Antalya'da Manavgat'ın ardından Alanya ve Gündoğmuş ilçelerinde de ormanlık alanlarda yangın çıktı. Gündoğmuş ilçesi Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, bölgeye sevk edilen ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bölgedeki Yukarı Mahalle, tedbir amaçlı boşaltı. Sarp bölgede yer aldığı için yangına müdahalenin güçlükle yürütüldüğü öğrenildi.

Alanya ilçesi Konaklı bölgesi Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Yerleşim yerine yakın olan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

ADANA Adana'nın Kozan ilçesindeki yangın ise dün saat 19.45 sularında çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü, 7 köy boşaltıldı. Birçok ev hasar gördü.

Aladağ'da da gece başlayan yangına müdahale sürüyor. Bazı evler tahliye edildi. Mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı. AFAD'dan yapılan açıklamada Adana'da dün 21 alanda orman yangını çıktığı ve yangınlardan 7 kişinin etkilendiği belirtildi. Açıklamada ''Kozan ilçesinden Akdam, Akarca, Salmanlı, Kızlarsekisi, Ergenuşağı ve Bağözü mahallelerinden bin 680 vatandaşımızın, Aladağ ilçesinden ise 25 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Kozan ilçesi Kızlarsekisi, Salmanlı, Gökyüzü, Kuytucak ve Akarca mahallelerinde, Aladağ ilçesi Boztahta köyünde tahliye çalışmaları devam etmektedir" denildi.

MERSİN Mersin'de 3 ilçede yangın var. Aydıncık, Bozyazı ve Silifke ilçelerinde çıkan orman yangınları havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Aydıncık ile Gülnar ilçesi arasında yer alan Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında dün çıkan yangını söndürmek için bölgeye gönderilen ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahalede güçlük çekilen bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi.

Söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla bölgede çalışmaya başladı. Ekiplerin müdahalesi sürerken alevler, Yenikaş Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerini ve seraları tehdit etmeye başladı.

Bazı evlere sıçrayan yangın nedeniyle mahalle tedbiren boşaltıldı.

Dün Bozyazı ilçesinde, muz seralarının da bulunduğu Kötekler Mahallesi'nde çıkan orman yangınına da müdahale ediliyor. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

MERSİN-ANTALYA KARA YOLU BİR SÜRE ULAŞIMA KAPATILDI Silifke ilçesi Boğsak mevkisindeki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatılan Mersin-Antalya kara yolu, ekiplerin müdahale ettiği alevlerin bu mevkide etkisini azaltmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Boğsak'taki kamp alanları ve 2 mahalledeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Boğsak'ın yanı sıra ilçenin Işıklı Mahallesi'nde de yangın çıktığını söyledi.

OSMANİYE Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde de orman yangını ikinci gününde. Gece boyu karadan yürütülen söndürme çalışmalarına, sabah havadan destek verilmeye başlandı. Dereobası mevkisindeki yangın ise kontrol altına alındı.

KAYSERİ Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı'nda dün başlayan yangın, Ulupınar Mahallesi'nde kısmen kontrol altına alındı. Kapuzbaşı Mahallesi'ndeki yangını ise kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Gece boyu soğutma işlemlerinin devam ettiği yangın bölgesinde şiddetli rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor.

MUĞLA Bir yangın haberi de Muğla'nın Marmaris ilçesinden geldi. Armutalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangına 30 arazöz, 5 helikopter, 1 uçakla müdahale edildiğini duyurdu.

Bodrum ilçesi sınırlarına yakın Milas ilçesi Meşelik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

AYDIN Aydın'ın Didim ilçesi Efeler Mahallesi Tekağaç mevkisindeki yerleşim yeri yakında bulunan makilik alanda da yangın çıktı.

Bölgeden dumanlar yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Genel Müdürlüğüne bağlı arazözler de sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ediyor.