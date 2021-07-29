Antalya, Adana, Mersin ve Osmaniye'de orman yangınları

NTV Haber - Anadolu Ajansı - DHA 29.07.2021 - 12:01
Alevlerin tehdit ettiği 18 köy ve mahallede yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.
Özellikle Kalemler bölgesinde tahliye edilen birçok ev yangından zarar gördü.
AFAD, Manavgat'taki yangında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, yangından etkilenen 58 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Oymapınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığını ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıklamıştı. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, mahsur kalan 10 kişinin kurtarıldığını bildirdi.
Antalya'da Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde de orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevler Manavgat ilçesi Oymapınar Barajı çevresine kadar geldi.
Yangın nedeniyle Akseki'nin Kepezbeleni Mahallesi ile Manavgat ilçesine bağlı Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi ve Ulukapı Mahalleri'ndeki bazı evler boşaltıldı.
Adana'nın Kozan ilçesindeki yangın ise dün saat 19.45 sularında çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü, 7 köy boşaltıldı. Birçok ev hasar gördü.
Bazı evlere sıçrayan yangın nedeniyle mahalle tedbiren boşaltılıyor. Bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla su dolu kovalarla evlerindeki yangına müdahale ederek ekiplere yardımcı oluyor.
Mahalle sakinlerinden Halim Yavaş, sabah saat 05.00 sıralarında kuvvetli rüzgarın etkisiyle yangının mahallelerine yaklaştığını anlattı.
Yarım saat içerisinde mahalledeki tüm vatandaşları tahliye etmeye çalıştıklarını aktaran Yavaş, "Yaşadıklarımız tarif edilemez, korku var, can var, mülk var. Biz burada kıt kanaat geçinen insanız. Kendi çabalarımızda çiftçilik yapan insanlarız. Çok zor yani, anlatmak mümkün değil" dedi.
Dün, Bozyazı ilçesinde, muz seralarının da bulunduğu Kötekler Mahallesi'nde çıkan orman yangınına da müdahale ediliyor.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Silifke ilçesi Boğsak mevkisindeki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Yangın nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatılan Mersin-Antalya kara yolu, ekiplerin müdahale ettiği alevlerin bu mevkide etkisini azaltmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Boğsak'taki kamp alanları ve 2 mahalledeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı,Boğsak'ın yanı sıra ilçenin Işıklı Mahallesi'nde de yangın çıktığını söyledi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde de orman yangını ikinci gününde.
Gece boyu karadan yürütülen söndürme çalışmalarına, sabah havadan destek verilmeye başlandı.
Dereobası mevkisindeki yangın ise kontrol altına alındı.