Antalya, Adana, Mersin ve Osmaniye'de orman yangınları

Bazı evlere sıçrayan yangın nedeniyle mahalle tedbiren boşaltılıyor. Bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla su dolu kovalarla evlerindeki yangına müdahale ederek ekiplere yardımcı oluyor.



Mahalle sakinlerinden Halim Yavaş, sabah saat 05.00 sıralarında kuvvetli rüzgarın etkisiyle yangının mahallelerine yaklaştığını anlattı.



Yarım saat içerisinde mahalledeki tüm vatandaşları tahliye etmeye çalıştıklarını aktaran Yavaş, "Yaşadıklarımız tarif edilemez, korku var, can var, mülk var. Biz burada kıt kanaat geçinen insanız. Kendi çabalarımızda çiftçilik yapan insanlarız. Çok zor yani, anlatmak mümkün değil" dedi.