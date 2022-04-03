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Antalya Havalimanı'nda vitamin kutularından binlerce uyuşturucu hap çıktı

Antalya Havalimanı'nda Mısırlı yolcunun üzerinde ve bagajında vitamin kutularının içine saklanan çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 03.04.2022 - 16:50

Antalya Havalimanı'nda vitamin kutularından binlerce uyuşturucu hap çıktı - 1

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, havalimanındaki risk analizi çalışmaları sonucu Mısırlı G.H.I.A'nın üzerinde ve çantasında arama gerçekleştirdi.

Antalya Havalimanı'nda vitamin kutularından binlerce uyuşturucu hap çıktı - 2

Aramada vitamin kutularına gizlenmiş yaklaşık 29 bin uyuşturucu hap, bin 449 sentetik ecza hapı ve bir kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Antalya Havalimanı'nda vitamin kutularından binlerce uyuşturucu hap çıktı - 3

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Antalya Havalimanı'nda vitamin kutularından binlerce uyuşturucu hap çıktı - 4

Zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya nakletmek" suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Antalya Havalimanı'nda vitamin kutularından binlerce uyuşturucu hap çıktı - 5
Antalya Havalimanı'nda vitamin kutularından binlerce uyuşturucu hap çıktı - 6

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