Antalya nem bulutlarına teslim

Turizmin başkenti Antalya'da gökyüzünü nem bulutları kapladı. Hava sıcaklığının sabah saatlerinde 23 derece ölçüldüğü kentte nem oranı ise yüzde 85 olarak belirlendi.

DHA 27.05.2021 - 12:32

Antalya nem bulutlarına teslim - 1
Kenti yukarıdan görme imkanı sağlayan Kepez seyir terasından çekilen fotoğraflar, nem bulutlarının yoğunluğunu gözler önüne serdi.
Antalya nem bulutlarına teslim - 2
Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 23 derece ölçülürken, nem oranı ise yüzde 85 olarak belirlendi.
Antalya nem bulutlarına teslim - 3
Toroslar nem bulutlarından görünmezken, görüş mesafesi de oldukça düştü.
Antalya nem bulutlarına teslim - 4
Kent merkezindeki binalar da bulutlar arasında kayboldu.
Antalya nem bulutlarına teslim - 5
Konyaaltı Sahili ile birlikte Antalya Körfezi de nem bulutları nedeniyle görünmedi.
Antalya nem bulutlarına teslim - 6
Antalya nem bulutlarına teslim - 7
Antalya nem bulutlarına teslim - 8
Antalya nem bulutlarına teslim - 9
Antalya nem bulutlarına teslim - 10

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER