Antalya nem bulutlarına teslim

Turizmin başkenti Antalya'da gökyüzünü nem bulutları kapladı. Hava sıcaklığının sabah saatlerinde 23 derece ölçüldüğü kentte nem oranı ise yüzde 85 olarak belirlendi. Kenti yukarıdan görme imkanı sağlayan Kepez seyir terasından çekilen fotoğraflar, nem bulutlarının yoğunluğunu gözler önüne serdi. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 23 derece ölçülürken, nem oranı ise yüzde 85 olarak belirlendi. Toroslar nem bulutlarından görünmezken, görüş mesafesi de oldukça düştü. Kent merkezindeki binalar da bulutlar arasında kayboldu. Konyaaltı Sahili ile birlikte Antalya Körfezi de nem bulutları nedeniyle görünmedi.