Antalya'da ev yangını: 6 çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

Antalya'da 2 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Dairelerinde mahsur kalan ve balkonlara çıkan bina sakinleri önce çocuklarının kurtarılmasını istedi. İtfaiye ekipleri mahsur kalan 6 çocuğu kurtarırken, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 06.12.2021 - 00:10

Antalya'da ev yangını: 6 çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı - 1

'nın Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Antalya'da ev yangını: 6 çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı - 2

Duman, merdiven boşluğunu doldurunca dairelerde oturanlar mahsur kaldı. Bina sakinleri, balkonlara çıkarak yardım istedi.

Antalya'da ev yangını: 6 çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı - 3

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Antalya'da ev yangını: 6 çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı - 4

Balkonlara çıkan vatandaşlar öncelikle çocukların kurtarılmasını istedi. Bunun üzerine itfaiye ekipleri aileleriyle balkonlarda bulunan 6 çocuğu kurtardı.

Antalya'da ev yangını: 6 çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı - 5

Dumandan etkilenen bir kadın, yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da ev yangını: 6 çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı - 6

Bu arada, binanın altındaki evcil hayvan dükkanında bulunan hayvanlar da kurtarıldı.

Antalya'da ev yangını: 6 çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı - 7

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