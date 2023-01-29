Antalya'da 'mahalleli' ve 'karavancılar' kavgası

Sokağa park ettiği karavanda ailesiyle yaşayan Hakan Ökten ise "Denize yakın ve park olmasından dolayı bu cadde karavancıların tercihi. Aynı zamanda insanlar haklı. Karavanda kimlerin kaldığı, kimlerin yaşadığı belli değil. Aranan bir şahıs, karavanda aylarca yıllarca kalabilir. Gelen yok, giden yok, soran yok. Biz aile olduğumuz için sıkıntı yok. Apartman sakinleri bence haklı. Günübirlik gelip giden var, başka amaçlarla karavan kullananlar var. Araçlarını park edip, gelip gidiyorlar. Kim oldukları belli değil" diye konuştu.