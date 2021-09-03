Antalya'da ormanlara giriş yasağı uzatıldı

YOL KENARINDA MOLA VERMEK YASAK

Genelgeye göre, il genelindeki tüm ormanlık sahalara yetkililer dışında başkasının girmesinin kesinlikle yasak olduğu vurgulandı.

Ormanlık alan çevrelerinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaklandı.

Ormanlık bölgelerdeki köy ve mahalleler başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köy veya mahalleler de dahil anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dallar ve her türlü bitki örtüsünün yakılmasının da yasak olduğu açıklandı.