Antalya'da ormanlara giriş yasağı uzatıldı

DHA 03.09.2021 - 15:40
Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde 28 Temmuz'da başlayıp sınır ilçeler Gündoğmuş, Alanya, Akseki ve İbradı'da 10 gün süren orman yangınında, toplam 75 bin hektar alan küle dönmüştü.
Bölgede yangın riskinin devam ediyor olması nedeniyle Antalya Valisi Ersin Yazıcı imzalı genelgeyle, ormanlık alanlara giriş yasağının süresi de uzatıldı.
Genelgede, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, Antalya'da orman yangınlarının artabileceği değerlendirildiği belirtildi.
Vali Ersin Yazıcı imzalı genelgede orman yangınları açısından riskin devam etmesi nedeniyle yasağa 30 Eylül 2021 tarihine kadar devam edileceği belirtildi.
Genelgeye göre, il genelindeki tüm ormanlık sahalara yetkililer dışında başkasının girmesinin kesinlikle yasak olduğu vurgulandı.
Ormanlık alan çevrelerinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaklandı.
Ormanlık bölgelerdeki köy ve mahalleler başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köy veya mahalleler de dahil anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dallar ve her türlü bitki örtüsünün yakılmasının da yasak olduğu açıklandı.
Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklar.
Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımıyla ilgili kuruluşlar hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımları yapacak, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alacak ve gerekirse de enerji kesintisi uygulayacak.